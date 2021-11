Cardoso: "Que alguien venga y me diga en la cara que me he quedado con un peso ajeno"

El exministro de Turismo Germán Cardoso declaró este martes ante la comisión parlamentaria que investiga las contrataciones de publicidad hechas por la cartera durante su gestión –que acabó con su renuncia a fines de agosto– y se defendió de las presuntas irregularidades por las que se lo acusa.

El ahora diputado, que denuncia desde hace meses haber sido "víctima de un ataque político", justificó su desempeño señalando que llegó al ministerio para "cortar algunos privilegios" y se lo "cobraron muy caro".

"Me voy con la tranquilidad de haber fundamentado absolutamente todo lo que se me preguntó en la comisión investigadora. Es bueno que la gente sepa el enorme daño personal y familiar que he vivido con este circo que se ha montado", dijo. Luego lanzó una amenaza: "Que alguien venga y me diga en la cara que me he quedado con un peso ajeno".

Cardoso, que obvió la alusión que hizo su asesor, el abogado Daniel Reta, cuando lo justificó diciendo que "cualquiera" podía cometer un "error" sin que sea tomado como un hecho delictivo, se defendió acusando a los legisladores frenteamplistas Gustavo Olmos y Eduardo Antonini de querer "dañar" su reputación con "acusaciones infundadas".

"El único fin que han tenido estas declaraciones han sido dañar mi honorabilidad y mi buen nombre, pues no hay evidencia de absolutamente nada. En los expedientes no hay nada que esté fuera del marco regulatorio del Estado. Nada. Ha habido transparencia total y absoluta", sostuvo.

"Dejé el Ministerio de Turismo con mucha tristeza y mucho dolor porque entendí que no podía tener de rehén de una situación absolutamente politizada ni a la coalición de gobierno ni al Partido Colorado", insistió.

Los cruces en torno al Ministerio de Turismo comenzaron luego de la salida del entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero. El jerarca contradijo a Cardoso al subrayar que abandonó la cartera con "cero expedientes sin firmar" y cuestionó al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, por avalar su cese sin darle "derecho a defensa".

El exdirector nacional de Turismo afirmó que en 2020 frenó una compra directa por publicidad callejera a la empresa Netcom (Satenil S.A) por valor de US$ 800 mil, según dijo al semanario Búsqueda. El exjerarca sostuvo que mientras el diputado colorado era ministro le había ordenado avanzar en esa compra y en otras, incluida una por US$ 500 mil en julio de este año a la misma empresa, y señaló que su negativa a firmar esos expedientes generó su pelea y posterior remoción.

Para el legislador, el argumento único que les queda a sus detractores será instalar un "relato mentiroso", que, a su parecer, quedó sin efecto al demostrar que no cometió ningún delito. "Quedó demostrado que aquí no se cometió ningún delito, que aquí no hay dolo. Sí quedó demostrado que los dineros públicos se manejaron con prudencia, algo que no tuvo la administración del Frente Amplio, que gastó en compras directas, edificios ruinosos, cifras millonarias en dólares", apuntó.