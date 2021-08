Las compras millonarias que enfrentaron a Cardoso con Pérez Banchero y una cena de $ 50 mil en Piso 40

El exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero afirmó que en 2020 frenó una compra directa por publicidad callejera a la empresa Netcom (Satenil S.A) por valor de US$ 800 mil, según dijo al semanario Búsqueda. El exjerarca, cesado la semana pasada en medio de un enfrentamiento con el ministro de Turismo Germán Cardoso, sostuvo que el secretario de Estado le había ordenado avanzar en esa compra y en otras, incluida una por US$ 500 mil en julio de este año a la misma empresa, y señaló que su negativa a firmar esos expedientes generó su pelea con el titular de la cartera y su posterior remoción.

Según informó Búsqueda, el ministro Cardoso recibió el 27 de octubre del año pasado una propuesta de Netcom para la contratación de espacios públicos mediante cartelería y pantallas digitales en varios puntos del país por un año a un costo de $ 37,7 millones, además de impuestos. Pérez Banchero aseguró que el asesor del ministro, Daniel Reta, llevó la propuesta a la Dirección Nacional de Turismo y que el ministro lo llamó para pedirle que se avanzara en la contratación, aunque no contaba con informes técnicos que lo respalden.

El exdirector también afirmó que en ese momento le solicitó a una funcionaria de la cartera que realizara un informe sobre la conveniencia de este acuerdo. El informo sugirió desechar la propuesta y solicitar una nueva oferta. "Por motivos de que cada campaña se realiza durante un período particular, no se considera pertinente una contratación por el lapso de un año", sostuvo el documento. "Se sugiere alinear la propuesta de acuerdo a la estrategia a llevar a cabo desde la próxima temporada, y así obtener una nueva propuesta ajustada a las necesidades y objetivos del ministerio", agregó.

Según el relato del exdirector a Búsqueda, fue así como comenzaron las contradicciones dentro de Turismo. “Hay un quiebre grande en octubre (del 2020) cuando me llega una propuesta sin pasar por la agencia (de publicidad Young&Rubicam, que asesora a la cartera), y demás, para la compra de vía pública, de la empresa Satenil por US$ 800.000”, dijo el integrante de la Lista 15 del Partido Colorado.

Pérez Banchero también afirmó que fue advertido por el ministro que si no lo acompañaba en ciertas decisiones de promoción turística sería cesado. Según sostuvo, eso se concretó cuando se negó a avanzar con otra contratación directa de casi US$ 500.000 también a Netcom. “Fue el expediente en el que el ministro me pide que lo firme o me echaba”, dijo el jerarca al semanario.

El expediente fechado en julio de este año incluía una propuesta de asignación a JCDecaux por $4millones y a Netcom por $ 24.384.053.

“Más allá de que no correspondía la compra directa por excepción, cuando uno mira los antecedentes de compra, cuando uno mira que estábamos multiplicando el gasto por vía pública, sin que participe la División de Marketing… Nosotros no íbamos a firmar”, justificó el exdirector de Turismo.

Compra observada

Un mes después de la compra que naufragó en octubre de 2020, la cartera encaminó otro proceso de compra por publicidad tanto en vía pública como en canales de televisión. Un proyecto de resolución elaborado el 2 de diciembre asigna casi $ 4 millones a JCDecaux y $ 13.746.399 a Netcom amparado en que existen "probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación, concurso de precios o remate público”, informó Búsqueda.

Ese expediente fue observado por el Ministerio de Economía y Finanzas ya que faltaba la fecha de inicio de ejecución y un informe financiero. La cartera respondió que la fecha indicada era octubre. El gasto también fue objetado por el TCR por no ajustarse al apartado del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) para compras directas. En tanto, Cardoso ordenó reiterar el gasto, ya a fines de enero.

Entre 2020 y 2021 hubo 23 expedientes de compras directa por publicidad en el Ministerio de Turismo. De esos, seis tuvieron observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR).

La boleta de una cena en Piso 40

Las compras en Turismo incluyen un trámite interno para una cena de casi $ 50 mil en Piso 40. El trámite lo inició el 3 de marzo Reta, asesor del ministro Cardoso, y lo firmó el secretario de Estado el 9 de marzo. El motivo del gasto fue, según el documento al que accedió Búsqueda, una comida con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, y una delegación brasileña.

Pero el semanario consignó que la visita de Pololikashvili fue en noviembre de 2020, y que tanto Reta como Cardoso dieron versiones distintas sobre la disonancia en la fecha.

Cardoso argumentó que desde Piso 40 "se demoraron" en enviar la factura, y defendió el gasto por ser "una delegación internacional". En tanto, Reta dijo que la boleta se le "traspapeló" en su billetera.

"Tan simple como esto. Es muy simple, la boleta la tengo yo, se me pasa, me queda traspapelada y cuando me doy cuenta, chau. Y ahí después, obviamente, se la doy al ministro, se firma y ya está, a otra cosa. No hay ninguna cosa rara, nada raro, se trata de un traspapelamiento personalmente mío", dijo el asesor del ministro a Búsqueda.