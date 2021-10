"¿Nunca han sido desprolijos en su vida personal?": exasesor de Cardoso se defendió ante el Parlamento

El abogado y exasesor del anterior ministro de Turismo Germán Cardoso, Daniel Reta, asistió este lunes a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados donde contestó sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur), que involucran a la firma Kirma Services y a la agencia Young & Rubicam, que asesora a la cartera.

"¿Ustedes no son desprolijos en su vida personal?", se preguntó. "¿Nunca han sido desprolijos? A ver, cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede obviar algún paso, pero, por favor, de ahí a un hecho delictual, señores, hay una diferencia gigante, enorme", prosiguió según consta en la versión taquigráfica.

Reta trabajó como asesor de Cardoso durante su actuación ministerial hasta su renuncia, el pasado 20 de agosto. Este lunes, el abogado se desmarcó de lo afirmado por la agencia, que atribuyó en un comunicado la propuesta de la empresa a una iniciativa de Reta y de Elbio Rodríguez, también asesor del exministro.

El jerarca reconoció haber recibido a través de Rodríguez una propuesta por WhatsApp para presentar ante la agencia Young & Rubicam, pero negó conocer, en ese momento, que se tratara de la firma estonia. Tampoco tenía conocimiento de esos mensajes el entonces ministro Cardoso, de acuerdo a su versión.

"Yo nunca conocí a Kirma”, dijo el abogado. "Yo no sabía ni siquiera que se llamaba Kirma. De hecho, nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Hasta los montos son distintos: eran de US$ 31 mil mensuales, nada que ver con la propuesta de Kirma”, agregó en rueda de prensa.

Los expedientes presentados por Cardoso dan cuenta, sin embargo, que Reta intercambió un correo electrónico en el que sí hizo mención a la compañía previo al desenlace. En el texto, fechado el 28 de diciembre de 2020, el exasesor le indica a una funcionaria del ministerio que la documentación "está ok" y que "siga adelante, por favor" al referirse a las cuatro propuestas de publicidad digital puestas sobre la mesa, entre las que figuraba Kirma Services.

Dar "el ok" según Reta implicaba dar continuidad al trámite y que este no se parara, explicó a La Diaria, independientemente de estar o no en conocimiento sobre los interesados: “Yo lo que hice fue el procedimiento del expediente, el global, no me detuve en si era Kirma o no, porque, como dije antes, no tenía idea. No conocía la propuesta. Era un expediente enorme, y la verdad que en la vida me puse a mirar qué es lo que tenía. La función mía era darle rápido porque estaba todo trabado”.

Luego, se refirió a la utilidad del auto oficial del ministerio, al que usa sin chofer y admitió haber utilizado alguna vez también para asistir al colegio donde da clases. "Yo vivo en Punta del Este, Maldonado, en una chacra, y cuando comencé a venir, antes de tener el vehículo, costeaba los gastos de mi propio bolsillo y la verdad que era muy oneroso. Ese vehículo lo usaba para venir de mi casa a Montevideo, al ministerio, de donde no salía nunca antes de las 9 de la noche, porque normalmente llegaba al mediodía. Estaba muchas horas trabajando en el ministerio", destacó.

A sus 61 años, ejemplificó cómo era uno de sus días al frente de la cartera viajando desde Maldonado. "Salía de Montevideo, normalmente 11 y media, 12, después de comer. Cuando llegaba al segundo peaje, el de Solís, por norma, paraba ahí y me quedaba durmiendo, a veces dos horas, a veces tres. Están las cámaras; se puede chequear perfectamente que ahí estaba. Dormía ahí y llegaba a mi casa a las 4, 5 o 6 de la mañana, me daba una ducha; mi mujer ni me veía, porque estaba durmiendo; apenas sentía que llegaba; de ahí me iba a trabajar a la parte educativa, al colegio, donde yo daba clases. Normalmente no iba a trabajar al colegio con el auto, iba con el mío, no con el auto del Ministerio, con mi auto. Lo dejaba en casa y me iba. Si alguna vez, circunstancialmente, pudo haber ocurrido, fue porque el auto se habrá quedado sin batería", añadió.

Antes de su retiro de sala, el abogado dijo ser alguien no "merecedor" de "estar involucrado en algo que no existe, que no hay", en referencia a la polémica que forzó la salida de Cardoso del gobierno. “No hay nada raro; no hay nada", reiteró.