Tabaré Viera, sobre empresa estonia contratada por Turismo: "Quedó descalificada para el futuro"

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, se refirió a la polémica contratación de la empresa Kirma Services OÜ de publicidad digital por parte de la gestión de su antecesor, Germán Cardoso, aseguró que es poco serio que una empresa retire una oferta luego de haber sido seleccionada para brindar un servicio y agregó que es "llamativo" que haya desistido por mail y sin que se presente un vocero.

"Una empresa que ofrece determinados servicios al Estado y después, llegado el momento de contratar, retira su oferta, de alguna manera queda descalificada para el (proceso de contratación) futuro", dijo entrevistado por El País.

La administración encabezada por el exministro Cardoso intentó pagar US$ 280 mil por adelantado para comprar publicidad a la empresa estonia Kirma Services pero el pago fue frenado por el BROU por no cumplir con los estándares antilavado. Luego de un par de intentos de concretar el pago sin éxito la empresa decidió dar de baja la oferta a través de un correo electrónico que no estaba firmado.

Viera reconoció que fue poco serio y "llamativo" que la empresa luego retirara su oferta a través de un mail, sin que se conozca la figura de un vocero que la represente. "Estando yo se recibieron dos mails de esa empresa. Uno en el que decían que su única dirección de cobro era la que había proporcionado y a los pocos días llegó otro donde retiraba la oferta. Todo eso pasó a Jurídica", declaró al matutino. Y sobre ese asunto agregó: "Lo va a investigar la comisión en el Parlamento".

El ministro planteó que desde la cartera turística se contratará a dos agencias de publicidad a partir de marzo, cuando venza el contrato de Young & Rubicam. ¿El objetivo? "Que no sea una sola la que se encargue de todo". Mientras una trabajará en el arte de la campaña, la otra hará el plan de medios.

"La empresa tiene contrato hasta marzo del año que viene, por lo tanto, ya se está trabajando en los pliegos para un llamado donde incluso vamos a dividir el trabajo", dijo. "Será la agencia la que técnicamente defina la campaña y cuál es el plan de medios. La contratación se hará de acuerdo a lo que recomiende la empresa y lo que avale el departamento técnico del ministerio", agregó.

Consultado por la actuación del exministro Cardoso –ahora diputado– al frente de la dirección ministerial, Viera evitó respaldarlo directamente pero señaló que "nadie debería" juzgarlo hasta que se demuestre que es culpable de algunos de los hechos por los que es cuestionado.

"Hasta que no se demuestre su culpabilidad él es inocente. No solo inocente, vamos a ver de todo lo que se lo acusa cuánto se comprueba. Después, obviamente si se le comprueban determinadas cosas, incluso delitos, será juzgado por el partido. De hecho, el tema está en la comisión de ética del partido", aseguró.

"No debo (juzgar a Cardoso). Nadie debería", remató.