Firma estonia bajó su oferta de US$ 280.000 al Ministerio de Turismo: "No quieren estar en el lío", zanjó el ministro

El flamante ministro Tabaré Viera informó que la empresa estonia Kirma Services bajó su oferta de US$ 280 mil al Ministerio de Turismo. "Simplemente retiraron su oferta. No quieren estar en el lío, evidentemente", afirmó el jerarca batllista en entrevista con Sarandí.

El pasado jueves el semanario Búsqueda había consignado que el hoy diputado Germán Cardoso, cuando era ministro de Turismo, ordenó una compra por US$ 280 mil a la firma nórdica. La compañía nunca llegó a cobrar el dinero porque el Banco República frenó el pago por no cumplir con los estándares anti lavado, basándose en una determinación del Texto Ordenado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Toplaft).

El semanario apuntó que si bien Cardoso había insistido en que la empresa "no es de Estonia", si no que está en Montevideo, desde Kirma Services lo negaron. Además, detectaron vínculos de la empresa con un estudio de abogados que creaba sociedades utilizadas para cometer estafas y que en el Estado casi no figuran datos de la firma.

El ministro Viera, que reemplazó en el cargo a Cardoso, explicó esta mañana que la comunicación de parte de la empresa estonia llegó "hace pocas horas" a la cartera. "Vamos a enviar todo lo que se solicite de información, pero estamos arriba del futuro", estableció el jerarca antes de pasar a otro tema.

El exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero, fue cesado en medio de una polémica con el exministro Cardoso. Él argumentaba que no quería firmar compras directas, la mayoría de publicidad, y que la "regla" era hacerlas bajo el régimen de compras directas por excepción y no por licitación. Sostuvo, además, que estas compras directas tampoco se hacían "a tenor" de lo que decía el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Necesitaban una autorización del Ministerio de Economía y no se hacía.

La posibilidad de comprarle publicidad digital a la empresa de Estonia surgió en diciembre, cuando también se abrió un expediente para Cisneros Interactive (Facebook) y Digital Media Technology –éstas dos ya habían trabajado con el Estado–. Turismo debió fundamentar estas contrataciones ante el Tribunal de Cuentas (TCR) y lo hizo amparándose en el artículo del Tocaf que permite “contratos que deban celebrarse necesariamente en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos un procedimiento de carácter competitivo”. Argumentó que había una "incapacidad logística" de hacer un llamado internacional de ese tenor.

Pese a la justificación de la cartera, el TCR pidió a su delegada que interviniera el gasto y ella lo hizo “por no ajustarse” a la Constitución ni a lo indicado en la resolución del tribunal. El 25 de febrero Cardoso reiteró el gasto, sin tener en cuenta la observación del TCR. De todas formas, el pago no pudo llegar a destino. El BROU, por decisión de su Unidad de Prevención al Lavado de Activos (UPLA), no realizó el giro. En mayo les comunicaron que, aplicando el artículo 234 del Toplaft, no podían realizar la transferencia al beneficiario elegido. Era una institución financiera no tradicional creada en Estonia, pero con sede en Bélgica.

Este jueves Búsqueda consignó que, además de los confusos datos sobre la presencia, o no, de la empresa en Uruguay, casi no hay información en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) o en el Ministerio de Turismo. En ese caso, además, la dirección no coincide con la documentación oficial examinada, el correo electrónico no está habilitado para recibir mensajes y nadie responde al teléfono suministrado.

La dirección, por ejemplo, es la de un espacio de cowork que está en alquiler. En 2018 y 2019 Kirma Services no tuvo ingresos ni empleados. El 13 de mayo de 2021 Georgios Shipillis, director de la compañía, declaró que el capital era de 2.500 euros.

Cardoso afirmó que la empresa Kirma Services tiene dirección fiscal en Estonia, pero está en Montevideo. Sien embargo, Jakub Cerny, quien contestó a Búsqueda desde el correo de Kirma Services, respondió que "desafortunadamente" no cuentan con "presencia local ni representante en Uruguay".

Consultado a raíz de las competencias de la empresa, contestó: "Los términos que motivaron nuestra propuesta están en concordancia y situados en precios altamente competitivos, en formatos que son tendencia y con una performance alta (native ads & push ads)".

A través de correo electrónico la empresa pidió al ministerio ceder la deuda a una tercera empresa que sí pudiera obtener el aval del BROU, informó El País. El 14 de julio, desde el correo adm@kirmamedia.com, que carecía de la firma de una persona física, se envió un acuerdo de cesión de créditos de Kirma Services a Sarasota Global Investment Inc. El acuerdo estaba firmado por Shipillis, pero no está aclarado quien lo hizo por Sarasota Global.

En el registro al que accedió Búsqueda consta que esta sociedad fue constituida en abril de este año en Florida, EEUU y su propósito de creación es "cualquier negocio legal". La representante física es María Campana Alban, que tiene varias empresas creadas en 2021 y que tienen el mismo domicilio, Three Lakes Circle, Boca Raton, 33428.

Según había informado El País, la Asesoría Jurídica del ministerio rechazó hacer el pago a la firma por no cumplir con los requisitos necesarios para habilitar la transferencia. "Deberá presentarse el documento debidamente traducido, con firmas certificadas, legalizado y apostillado". Desde la empresa de Estonia respondieron que tenían intención de cumplir y entregarían "a la brevedad posible" el documento corregido. Preguntaron que significaba "debidamente traducido" y se les contestó que el texto debía ser traducido por un traductor público.

Búsqueda también identificó vínculos entre Kirma Services y el bufete de abogados KRM Advisor, del empresario estonio Argos Kracht, que, según un artículo del Organized Crime and Corruption Reporting Project, se dedica a la creación y venta de sociedades anónimas al precio de 600 euros y por 500 euros más por año crea oficinas virtuales con contacto personal y correo electrónico. Con ellas realizaban estafas.

Además, Holding Plus OÜ, empresa filial de KRM Advisor, fue accionista de Kirma Services entre 2018 y 2019 y Maruju LTD, firma con sede en las Islas Marshall, es la única accionista de Cloud Computing Enterprise Limited, cuyo director es Georgios Shipillis. Esta última empresa, con sede en Gran Bretaña, se llamó Kirma Services Ltd. hasta febrero de 2018 y según páginas oficiales su rubro era la intermediación financiera (la empresa con la que trató Uruguay, prácticamente homónima, supuestamente se dedicaba al rubro de la publicidad). En 2018 y 2019 declaró no tener empleados ni ingresos, como tampoco lo hizo Kirma Services.