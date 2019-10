El intendente de Colonia, Carlos Moreira, renuncia al Partido Nacional para "no afectar resultado electoral". También renuncia a su candidatura en el Senado. El anuncio lo realiza cuando el directorio blanco ya tenía la decisión de expulsarlo, aunque aún no la había comunicado oficialmente.

Por medio de una carta que Moreira envió al directorio comunicó que la escasez de tiempo lo puso en "la difícil situación de tener que optar entre defender" su honor o permitir "que se afecte el resultado electoral y el destino de la patria".

"Ante ello, para no causar daños a mi partido, manifiesto desde ya, que renuncio a mi condición de candidato al Senado de la República y a la condición de integrante del Partido Nacional, no así a mi condición de blanco de la cual me honro", señala la carta.

Además, Moreira se refirió a la intervención de la fiscalía penal en el asunto y dijo que se trata de "grabaciones adulteradas" y que confía en que quedará demostrada su inocencia y "la responsabilidad de quienes están detrás de esta maniobra".

"La sola circunstancia de que la grabación se haya publicado a escasos nueve días de las elecciones" demuestra que se trata de una maniobra para perjudicarlo a él y al partido, expresa el jefe comunal de Colonia.

Más temprano, la Comisión de Ética del Partido Nacional había recomendado al directorio de la fuerza política la máxima sanción para el intendente de Colonia, Carlos Moreira, lo que en los hechos dejó en manos del directorio la expulsión del dirigente blanco. En la resolución señala que la comisión "entiende inaceptable la sugerencia del Sr. Intendente de considerar la modificación de una resolución administrativa ya tomada de no renovar más pasantías, por una vía distinta de la debida". "Dicha conducta, más allá de su consumación o no, afecta el buen nombre y prestigio de la institución a que pertenece el Intendente", agrega el texto divulgado apenas horas antes de la renuncia de Moreira.

El escándalo se desató el viernes cuando empezaron a circular en redes sociales dos audios del intendente de Colonia en los que accedía a una extensión de pasantía a cambio de un favor sexual. Horas después de que se confirmó que quien hablaba en el audio era Moreira, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, realizó una conferencia de prensa junto con la fórmula presidencial blanca para repudiar los hechos. La misma tarde, el intendente blanco también dio una conferencia de prensa en el hotel Embajador de Montevideo en el que dio su versión de los hechos y se lamentó que el líder de su sector lo haya condenado sin antes hablar con él.