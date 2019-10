Intendente de Colonia, Carlos Moreira, ofreció pasantía a cambio de favor sexual

El intendente de Colonia, el nacionalista Carlos Moreira, ofreció renovar una pasantía a cambio de un favor sexual, según audios que se viralizaron este viernes en redes sociales y cuya veracidad El Observador confirmó con fuentes políticas y sindicales.

La mujer cuya voz aparece en el audio –ligeramente distorsionada– es una edila del Partido Nacional que llama al intendente para pedirle renovar una pasantía. Ante el pedido, el intendente primero se excusa pero luego afirma: "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente".

"Ay, qué bandido. No perdés oportunidad", le dice la mujer. Y el intendente responde: "No, no. Por supuesto que no".

La conversación del primer audio termina con la afirmación de que ambos se encontrarían en la noche.

En un segundo audio, el intendente explicita, con propuestas soeces, que quiere mantener relaciones sexuales con la mujer.

En el Partido Nacional están al tanto de la situación y analizan las medidas a tomar en las próximas horas, dijeron las fuentes consultadas.

Adeom Colonia también está analizando la situación y en las próximas horas redactará una nota. La dirigente Miriam Dos Santos aseguró a El Observador que los audios develan una situación que "es común" en el departamento. "Estamos en contra de utilizar la necesidad laboral como herramienta personal", dijo la dirigente sindical y añadió que "no es el único caso".

"Si bien nosotros no tenemos denuncia, acá en Colonia tenemos conocimiento de este tipo de situaciones", señaló Dos Santos.