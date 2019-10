Escándalo Moreira: qué pasa con la hoja de votación si es expulsado del Partido Nacional

El Partido Nacional decide por estas horas si expulsa de la fuerza política al intendente de Colonia, Carlos Moreira, luego de la difusión de audios en los que el jefe comunal accede la extensión de una pasantía a cambio de favores sexuales.

En caso de que sea expulsado, las listas de Alianza Nacional que lo colocan en segundo lugar como candidato al Senado luego del líder del sector, Jorge Larrañaga, ya están aprobadas por la Corte Electoral, impresas y distribuidas en todo el país.

Según informó a El Observador el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, "la hoja está firme", lo que implica que no va a haber cambios con respecto a la elección. La Corte Electoral proclama a los candidatos que salen electos.

En caso de que la lista logre dos bancas en el Senado y Moreira salga electo, dependerá de él si asume o no. Por lo que, según supo El Observador, el Partido Nacional hizo consultas técnicas y llegó a la conclusión de que si todo eso sucede, existen dos posibilidades. La primera es que él renuncie a su banca. La segunda en caso de que eso no pase es que el Partido Nacional envíe una carta a la Corte diciendo que la fuerza política le quitó el derecho de usar el lema. De ese modo, la decisión final quedaría en manos de la Corte Electoral.

La Comisión de Ética del Partido Nacional recomendó al directorio de la fuerza política la máxima sanción para el intendente de Colonia, Carlos Moreira. Esto implica que deja en manos del directorio la expulsión del dirigente blanco.

En la resolución se señala que la comisión "entiende inaceptable la sugerencia del Sr. Intendente de considerar la modificación de una resolución administrativa ya tomada de no renovar más pasantías, por una vía distinta de la debida". "Dicha conducta, más allá de su consumación o no, afecta el buen nombre y prestigio de la institución a que pertenece el Intendente", agrega el texto.

El escándalo se desató este viernes este viernes, luego de que se filtraran dos audios en los que el intendente de Colonia le propone a la edila de su partido María José García tener sexo a cambio de ampliar los cupos para las pasantías en la comuna.Según el texto de la resolución, la comisión "analizó detenidamente" los audios grabados mediante conversación telefónica y se reunió con Moreira este sábado. En esa reunión, el intendente de Colonia "reconoció la autoría de la primera conversación pero manifestó no recordar la última". En el primer audio que se hizo público se escucha a la mujer pidiendo la extensión de la pasantía. Primero, el intendente le respondió: "Ya cerré totalmente. Escuchame, renovaciones: 1.500. No firmo más. No puedo, porque me van a prender fuego. Es un relajo".

Pero luego, ante la insistencia de la mujer, le dijo: "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente".

A raíz de este caso, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la fiscal de Colonia, Eliana Travers, los audios viralizados este viernes, para que la funcionaria evalúe si debe iniciar o no una investigación penal. Para que la Fiscalía encuentre delitos tiene que probar una serie de hechos que se encuentran explicados en esta nota.

En la tarde del viernes, el líder del sector Alianza Nacional Jorge Larrañaga dio una conferencia de prensa junto con el candidato a presidente por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou y su compañera de fórmula Beatriz Argimón. Larrañaga se mostró muy afectado por la situación y dijo que el contenido del audio es "inaceptable".