Fiscal de Corte envió audios a fiscal de Colonia para que evalúe investigar a Moreira

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la fiscal de Colonia, Eliana Travers, los audios viralizados este viernes que comprometen al intendente blanco Carlos Moreira, para que la funcionaria evalúe si debe iniciar o no una investigación penal, según dijeron fuentes del organismo a El Observador.

En los audios se escucha una conversación telefónica mantenida por Moreira con una edila nacionalista en la que le ofreció renovar una pasantía a cambio de un favor sexual. La conversación fue viralizada a través de WhatsApp y redes sociales en las últimas horas, y divulgada este mediodía por El Observador en una nota que fue el material que recogió Díaz para notificar a la fiscal que actúe "como estime pertinente", agregaron las fuentes.

El jerarca comunal le había dicho a la la edila de su departamento que no estaba dispuesto a hacer lo que la mujer le pedía a no ser que estuviera dispuesta a tener sexo con él. "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente", le dijo Moreira.

Y en un segundo audio, el intendente es explícito respecto a sus intenciones.

El sector Alianza Nacional liderado por Jorge Larrañga ya resolvió expulsar de la agrupación a Moreira y su caso pasará a la comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional, según supo El Observador basado en fuentes políticas.