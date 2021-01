Carmen Barbieri: emotivos mensajes de energía de los famosos

Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico)

El estado de salud de la actriz argentina Carmen Barbieri desmejoró este fin de semana al entrar en un coma inducido. Barbieri estaba internada por coronavirus desde hace diez días y hace dos días pasó a terapia intensiva. "La neumonía que le fue detectada a Carmen poco después del diagnóstico de coronavirus terminó expandiéndose a ambos pulmones. Y con el correr de las jornadas en las que transita en total aislamiento para evitar la propagación del COVID-19 -su hijo solo pudo verla a través de un vidrio-, las noticias negativas superaron a las positivas. Se experimentó una leve mejoría el viernes. Pero hoy, los médicos no encontraron otra opción que inducirla al coma para intubarla.", se explicó el sábado en el portal Infobae. Su hijo, el también actor Federico Bal, posteó un mensaje de aliento en su cuenta de Instagram, junto a una foto con su madre y su padre, el fallecido Santiago Bal. En otros mensajes invitó a rezar por Barbieri. Ver esta publicación en Instagram Entre las respuestas a este posteo se encuentran deseos de pronta mejoría para la capocómica de artistas como el del actor Nicolás Vázquez: "Toda la fuerza y el amor que necesite".

Por su parte, Flavio Mendoza, quien tambien está internado por coronavirus, escribió "de esta salimos juntos" con el hashtag FuerzaCarmen que el sábado se convirtió en viral en Argentina

"Mi mayor preocupación es @barbieri_carmen todos los días pienso en ella y enmi hijo y rezo para que todos estemos mejor. Cuídense mucho. A mi me pego muy fuerte y a Carmen peor. No es chiste este virus y si lo tenes y no te sentís mal es una bendición pero pensa que podes contagiar a alguien que si la pase mal ,pensemos en los demás cuidémonos entre todos obvio que tenemos que trabajar para poder vivir pero con conciencia y cuidado x favor", escribió el director de la obra teatral Un estreno o un velorio, que encabeza Carmen Barbieri.

La presentadora y actriz Moria Casán escribió un mensaje a través de Twitter haciendo alusión a la fuerza de Barbieri para poder recuperarse de esta situación.

Querida @Carmen_LaLeona vas a salir de esta también LA LEONA se las banca, mi energía y la de @GalaCastiglione para que puedas atravesar este virus que estoy segura lo vas a knockear 💋🌈🌈 — Moria Casán (@Moria_Casan) January 28, 2021

Por su parte, la actriz y conductora Georgina Barbarossa dedicó varios tuits a su amiga Carmen Barbieri en las últimas horas. En uno de ellos le envia "toda la fuerza" y le asegura que la está esperando "para seguir compartiendo la vida".

Por favor 🙏 recemos todo por CARMEN @Carmen_LaLeona

Cadena de oración

Te mandamos toda la luz ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ — Georgina Barbarossa (@geobarbarossa) January 30, 2021

Mucha fuerza querida @Carmen_LaLeona 💪❤️ — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 30, 2021