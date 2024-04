Carolina Ache: los colorados “debemos pararnos firmes" y no "desdibujar nuestra identidad"

Sin grandes estructuras de apoyo, tras abandonar Ciudadanos –y la Cancillería– en medio del escándalo por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, Carolina Ache se lanzó a competir en la interna del Partido Colorado.

La precandidata señaló en entrevista con El Observador que la divisa vive un “momento bisagra” y que el mejor lugar desde donde puede aportar es con una postulación.

A su vez, abogó por políticas de Estado para mejorar la pobreza y la seguridad, y propuso fusionar los ministerios de Industria con el de Turismo y pasar a denominarlo de Comercio para que se concentre en la inserción internacional.

A continuación un resumen de la entrevista con El Observador.

¿Por qué decidiste ser precandidata?

Decidí ser precandidata porque entiendo que el Partido Colorado está pasando por un momento difícil de renovación de liderazgos y un momento bisagra. Me parece que nos necesita a todos remando y a todos aportando para la reconstrucción del partido. Me pareció que ese era el mejor lugar desde donde yo lo podía hacer.

¿Y cómo imaginás que se dé esa reconstrucción del partido?

Me parece que primero que nada nosotros necesitamos pararnos firmes en lo que fuimos para proyectar el futuro del partido. Integrar una coalición, por la cual milité y por la cual trabajé, no puede implicar que el partido desdibuje su identidad.

¿Por eso decís que se necesitan candidatos ‘colorados no rosados’?

Sí, tampoco estoy acusando a nadie, pero sí creo que es importante que la presencia colorada esté bien definida.

Sos Ache Batlle. ¿Cuál de los Batlle te representa más: Jorge, Luis o José?

Me representan todos de alguna manera. Me parece que hay que ver también que cada uno fue hijo de una época diferente del país. Y el batllismo, hablando del de Batlle y Ordóñez, no puede ser mirado desde un punto de vista dogmático, porque si hay algo que representó el batllismo fue el vanguardismo, el poder mirar al país en su situación del momento pero sobre todo poder proyectarlo hacia adelante.

No podemos pensar que las soluciones que fueron buenas para una época lo van a ser para todas. Eso fue un gran legado que nos dejó, soluciones que fueron vanguardistas en el mundo en aquel momento, ni que hablar en la región, pero que seguramente esas soluciones hoy serían otras. Lo que hay que saber es poder sacar cuáles son los principios y sí proyectarnos hacia adelante sin miedo a pensar en el futuro.

Inés Guimaraens

Cuando pensás en la reconstrucción de la identidad del partido: ¿estás pensando sobre todo en esa identidad marcada por el batllismo de Don Pepe?

En esa identidad marcada por toda la historia del partido que ha sido el partido que más gobernó en Uruguay y que ha sentado también las bases sociales y el ADN de lo que es nuestro país, basándonos en la libertad, en la república, en el estado de derecho, en el respeto irrestricto por la legalidad y en la justicia social, pero en una justicia social que va a ser efectiva siempre y cuando exista un estado eficiente.

¿Qué propuestas o por dónde van a ir tus grandes líneas de acción programática?

Nosotros partimos de la base, que tiene que haber acuerdos para que las soluciones realmente se plasmen. Hay determinados temas donde toda la sociedad está de acuerdo que urgen soluciones inmediatas. Por ejemplo, la seguridad y la pobreza. Ahí entendemos que es importante crear los consensos más amplios posibles y también entendemos que el Uruguay tiene tierra fértil para que esos consensos se puedan dar, por el nivel democrático que, por suerte, tenemos y también por la cohesión social que existe en nuestro país y que tenemos que mantener.

Después hay otros asuntos que nosotros vemos que el país necesita avanzar mucho como por ejemplo la inserción internacional, donde tenemos un Mercosur que surge con mucha fuerza hace 30 años para ser una plataforma para la inserción internacional, sin embargo esos resultados no vinieron como nos hubiese gustado.

Tenemos una propuesta que es que la institucionalidad a nivel de comercio está muy diseminada, que no hay una estrategia compacta y en ese sentido nos parece que es necesario que haya una institucionalidad que la inserción internacional sea su cometido y nosotros lo pensamos a través de un Ministerio de Comercio, Industria y Servicios.

¿Qué uniría?

El Ministerio de Industria y el de Turismo. El Ministerio de Economía tendría que ser el que controla, porque hoy hay una dirección nacional, me parece que no es la función del MEF sino que la función es justamente el control.

¿Debería pasar al ministerio?

Sí, ahí tendría que concentrarse todo lo que es el insertar al Uruguay en el mundo, el vender a los productos de Uruguay y en encontrar sobre todo cuál es la mejor estrategia de inserción del Uruguay y no solamente en cuanto a productos sino también en cuanto a servicios.

¿Qué pasaría con Uruguay XXI?

Funcionaría en la órbita de este ministerio, es promoción, y en ese sentido el lugar de Uruguay XXI estaría en función de este nuevo ministerio.

Respecto al Mercosur: ¿hay una posibilidad de salir?

Creo que no tenemos que amputarnos ninguna posibilidad, siempre pensando en los mejores resultados para el país. El Mercosur tiene muchas cosas positivas, es nuestro barrio, somos un miembro fundador y pertenecemos. Ahora, el Mercosur no puede amputarnos la posibilidad de crecimiento y el crecimiento del país está muy ligado a cómo nosotros nos insertemos de una mejor manera en el mundo con mejores posibilidades de competir con competidores naturales que hoy tienen ventajas mucho más grandes que las que tenemos nosotros.

Hoy hay 8 precandidatos en el Partido Colorado. ¿Pensás que todos van a llegar al final?

La política es muy dinámica, yo no me animaría a decir ni que van a llegar todos, ni que no, porque no tengo elementos, pero es posible que no lleguen todos. Lo hemos visto en otro tipo de experiencias y por la cantidad de candidatos que son, falta poco en términos reales, pero también falta mucho en términos políticos, entonces no debería sorprendernos si alguno no llega al final.

¿Estás de acuerdo con que el que 'gana, gana' si que la convención deba resolver?

Comparto que el que gana gana. Entiendo que, reglamentariamente, no es así automáticamente, pero me parece de ética política que sea así, porque además que las consecuencias de tomar otro camino pueden ser muy perjudiciales para el partido, en cuanto a que podemos llegar a quedar por un tiempo sin un candidato proclamado, mientras el resto de los partidos sí lo tengan.

Recientemente participaste de un intercambio con el ex ministro Luis Alberto Heber, en el que usted le pidió respeto por unos comentarios que él realizó. Y también el hermano de Heber había tenido comentarios despectivos hacia usted. ¿Por qué cree que se dan esos comentarios?

No sabría decir por qué se dan, uno puede pensar en varios factores, pero eso se lo tendrías que preguntar a ellos. Lo que sí pienso es que no deberían darse. No tanto por el hermano, que no sabía, pero sí una figura de la impronta y con toda la trayectoria que tiene el exministro Heber, que hoy además ocupa una banca en el Senado, me parece que hay que ser más cuidadoso cuando uno hace determinados comentarios. Y más allá de que no le atribuyó intencionalidad a ofender, sí es cierto que son comentarios que no deberían de darse y que hay que tener mucho más cuidado cuando se hace.

Algunas legisladoras del Frente Amplio señalaron el caso como parte de la violencia política que viven por ser mujeres y que esos comentarios no se harían si la persona fuera otro hombre.

Sí, yo comparto que es así. Obviamente que ese tipo de cosas pasan más con las mujeres. Hay estudios que así lo confirman. No estamos hablando porque nos parezca, sino porque la violencia a las mujeres políticas es superior a la que sufren los hombres.

Inés Guimaraens

¿Cómo transitaste el período tras la renuncia a la Cancillería y Ciudadanos?

Fueron tiempos duros, de mucha contención familiar. Y, por supuesto, de crecimiento y aprendizajes. Con estas cosas se aprende y vive la parte ingrata de la política.

¿Por qué en ese momento decidiste permanecer en silencio y no dar a conocer toda la información que, por las consecuencias que tuvo, muestran que era importante?

Porque había una investigación abierta en la Fiscalía, por lo tanto me parecía que donde correspondía hacer declaraciones era ahí y no en la prensa, por eso que le dicen a los políticos que hablan en la pulpería y se callan en la comisaría. Lamentablemente los tiempos de la Fiscalía no son los que a uno le hubiese gustado, a mí me hubiese gustado que no hubiese transcurrido ese año. Si hubiese querido hacer quizás un escándalo, lo hubiese hecho, pero no era la idea, la idea era justamente dar la versión de los hechos donde correspondía.

Pero no era solamente con la prensa. Hubo una reunión con Ciudadanos en la que hiciste un relato de lo que había ocurrido. Y ese relato tuyo no resultó suficiente para que el sector desista de pedirte que dejes el cargo

Creo que ahí hubo mucho más de una decisión política que de realmente tomar una posición de lo que había ocurrido.

¿Había un preconcepto?

No, pero es cierto que luego que Ernesto Talvi dejó la actividad política, las situaciones de quienes habíamos ingresado en determinados lugares por él o que él nos había llevado a determinados lugares, cambió. Creo que eso también fue un factor determinante en esa decisión.

¿Cómo crees que va a valorar la opinión pública tu desempeño en el caso?

Tengo el termómetro que es el de estar por la calle, caminar, ver gente, y la impresión que tengo es positiva, la ciudadanía es inteligente y entiende mucho más de lo que nosotros quizás nos pensamos, cuando hay relatos que son muy alejados de la verdad, las personas no lo compran.

Con el paso del tiempo va a quedar claro que es un episodio donde yo estuve totalmente por fuera.

Estuviste reunida con el PIT-CNT. ¿Tenés resuelto si vas a apoyar la reducción de la jornada laboral?

No, nosotros estamos empezando conversaciones y nos pareció importante empezar por el PIT CNT, también para dar una señal de que los canales de diálogo, más allá de que haya muchas diferencias, siempre tienen que estar abiertos. Los escuchamos con mucha atención y puede haber alguna coincidencia, pero nos parece una discusión que tiene que darse, que es muy importante que se dé con todos los elementos arriba de la mesa, escuchando a todas las partes, cotejando las distintas implicancias que puede tener para los distintos rubros.

No tenemos una decisión tomada, pero nos parece importante no cerrarnos a una discusión que se viene.

¿Vas a firmar el plebiscito de la seguridad social?

Ellos saben que yo he declarado públicamente que tenemos una posición contraria.

En esa cuestión de buscar coincidencias, en la interna colorada hay como dos polos en materia de seguridad: el de Zubía y el de Sanjurjo. ¿Cómo lo ves tú y hacia qué propuestas te acercás más?

Entiendo que Zubía tiene muchísima experiencia y se ha caracterizado por proponer, que eso me parece importante destacarlo. No me cerraría ni a una ni a la otra, yo creo que siempre podemos rescatar elementos de todas las posiciones. Sí, me parece que el día de mañana, ahora están en distintos sectores, pero mañana cuando haya un candidato solo en el partido va a haber que aunar posiciones.

¿Qué pasa, por ejemplo, con los pedidos de aumentos de penas?

Depende. En algunos casos puede servir. Todos recordamos algo que la LUC propuso y al final fue una realidad, aquel caso que conmocionó a Maldonado con aquella chica Valentina que la asesinó su pareja y en ese sentido creo que toda la sociedad estuvo conforme con que esa persona tuviese los años que tuvo en su condena que fue gracias a la LUC.

Sin embargo en otros casos hubo que revisarlo porque visto en los hechos las consecuencias que tenía la aplicación de la norma no eran las esperadas. Entonces no todo es blanco/negro, en algunos casos puede ser una solución y en otros no, de todas maneras lo que no puede haber son soluciones mágicas, por ejemplo los allanamientos nocturnos, que estoy de acuerdo, me parece una buena medida, pero no podemos caer en pensar que con eso se va a solucionar todo el problema.

En algunas cosas, me parece que es bueno el aumento de penas. Ahora, la solución no va a venir solamente aumentando las penas. Creo que la solución sí o sí tiene que incluir una reforma carcelaria.

¿Y hacia dónde tiene que ir esa reforma?

Como viene diciendo nuestro comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, en estas condiciones de rehabilitación no puede haber rehabilitación posible. Por lo tanto, la reincidencia es muy grande y eso es parte del problema de la inseguridad.

Entonces, si no cambiamos esa situación de las cárceles, donde realmente las condiciones no propician la rehabilitación, difícilmente pueda, sin eso, venir una real solución a la inseguridad.

¿Está pensando entonces en más plazas y en nuevos programas o desarrollo de actividades para bajar la residencia?

Sí, pero también eso necesita presupuesto y necesita también un acuerdo general que por ahí es parte fundamental de la posición. No es algo que se pueda emparchar, sino que se tiene que encarar con una reforma integral. También habla mucho del nivel de desarrollo que tenemos, y eso es algo que se dice mucho, el nivel de desarrollo del país, el Estado también y las condiciones de nuestras cárceles.

¿Cree que hay que crear un Ministerio de Justicia?

Yo estoy a priori en contra de crear nuevos ministerios. A priori no veo positivo agrandar más el Estado.