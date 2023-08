Carolina Cosse criticó el proyecto Neptuno y dijo que "es bastante caro"

La Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, criticó este jueves al proyecto Neptuno que fue adjudicado este miércoles por el gobierno al consorcio Aguas de Montevideo.

"Tengo profundas dudas con un proyecto que nadie conoce. Es un proyecto con estudios técnicos que nadie conoce. Se invocan estudios que no han sido compartidos con la población. La experiencia de crisis que acabamos de vivir refrenda estas dudas que tengo. Estuvimos tomando agua salada una gran cantidad de tiempo y este proyecto no es una desalinizadora, es una potabilizadora que va a tomar agua del Río de la Plata sin desalinizarla", dijo este jueves en rueda de prensa en una recorrida por la obra de refuerzo del colector del arroyo Mataperros.

"No es un proyecto viable tomar agua del Río de la Plata, potabilizarla y nada más. Fue lo que vivimos en los últimos meses. Ni siquiera me voy a meter en analizar los costos porque no lo conocemos, el proyecto no lo conoce nadie y por lo que veo es bastante caro", agregó.

La empresa pública OSE adjudicó la obra del proyecto Neptuno al consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Ciemsa, Fast, Saceem y Berkes, que era quien había presentado la iniciativa privada ante el Poder Ejecutivo que derivó en la licitación.

"El directorio de OSE acaba de aprobar por mayoría la adjudicación del Proyecto Arazatí al consorcio Aguas de Montevideo", escribió la directora de la empresa en Twitter, Susana Montaner. Aguas de Montevideo tenía una preferencia de 12% en la licitación por haber presentado la iniciativa privada.

El otro competidor en la licitación fue "Grupo Arazatí" compuesto por Teyma y CEI. La inversión de la empresa adjudicataria será de US$ 304 millones, según el director del Frente Amplio, Edgardo Ortuño. OSE pagará unos US$ 50 millones por año (un canon de US$ 45,6 millones más otros US$ 5 millones de costos operativos) durante unos 20 años.

Fin de emergencia hídrica

A su vez, Cosse se refirió al fin de la emergencia hídrica decretada por el gobierno. “Me alegra mucho que haya vuelto a la normalidad gracias a la naturaleza. Obviamente, había una emergencia. Durante todo agosto vamos a permanecer, mantener el apoyo que estamos dando a merenderos, a ollas en las policlínicas a mujeres embarazadas a mujeres con lactantes, a personas con presión alta".

Además Cosse señaló que la Intendencia seguirá midiendo la calidad del agua en sus policlínicas y publicando los resultados.