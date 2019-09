Carrera rechazó “descalificación” de Talvi y pidió que aclare caso Silva

El Frente Amplio y el Partido Colorado siguen cruzando críticas respecto a la situación de Robert Silva. Mientras fue secretario general de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el candidato a vicepresidente colorado trabajó en dos períodos en la empresa Abengoa-Teyma, la cual debía ser controlada por el organismo estatal, lo cual según el oficialismo constituye “irregularidades” que merecen ser aclaradas.

Este viernes, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, rechazó las declaraciones de Talvi, que lo había acusado de liderar una maniobra con aires “fascistas” y dijo que como legislador era su “obligación” investigar “situaciones graves” como las que involucran a Silva.

Carrera utilizó su cuenta de Twitter para contestarle a Talvi. Dijo que el colorado lo había agraviado y descalificado, y señaló que la Constitución lo respaldaba a la hora de pedir informes a los organismos.

El senador frenteamplista citó una serie de puntos del programa de gobierno de Talvi y le preguntó si quería evitar la “corrupción a gran escala” o si eso era un “simple eslogan”.

Usted se agravia porque un legislador quiera saber si lo que afirma en su programa es verdadero o simple eslogan. Ud. ¿realmente quiere: "evitar la corrupción a gran escala, aquella notoria y sistémica a la que desafortunadamente la mayoría de América Latina está acostumbrada"? pic.twitter.com/OGr3TqgGWv — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) September 6, 2019

Carrera dijo que la ciudadanía tiene derecho a saber si Silva "tuvo o no participación en un organismo de contralor al tiempo que estaba contratado por una empresa que debía ser controlada por ese mismo organismo". "Cuando el Estado le otorgó poder -como secretario general de la Ursea- lo hizo para defender el interés general (de todos los uruguayos) y no un interés particular (de una empresa privada). En materia de ética y transparencia, además de opinar, se debe actuar éticamente y ser transparente...", sentenció.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, también criticó al colorado y respaldó a Carrera. “Me parece un exabrupto que un candidato a la presidencia trate de fascista a un legislador por hacer un pedido de informes. Hay una situación que justifica que se aclare, que es una eventual conjunción del interés público-privado”, dijo en una rueda de prensa luego de la mesa política.