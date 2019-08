Silva integró Abengoa Teyma mientras estaba en Ursea pero niega incompatibilidad

El candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, Robert Silva, se recibió de abogado en 1996, pero después sumó otros títulos académicos. En materia profesional, pasó por varios organismos del Estado vinculados a la educación –el más reciente el Consejo Directivo Central (Codicen)–, pero también por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), donde mantiene en reserva su cargo como secretario general.

Sin embargo, durante dos períodos, primero entre 2005-2006 y luego entre 2010-2011, formó también parte de la multinacional Abengoa Teyma. Concretamente, Silva se desempeñó en la empresa Teyma Construcción, que forma parte del grupo.

El artículo 27 del decreto 30/003, que establece las normas de la función pública, prohíbe a los funcionarios públicos “con cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de las que aquellos dependan”.

“Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna. La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra, realizadas a solicitud de la Administración controlante, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros”, agrega el decreto. Si bien no es competencia directa de la Ursea regular a empresas como Teyma Construcción, esto puede variar según los casos y las obras que se lleven a cabo, según explicaron desde el organismo.

Silva, por su parte, aseguró a El Observador que no hubo ninguna incompatibilidad entre ambos cargos porque siempre se desempeñó en Teyma Construcción y que, pese a haber formado parte del grupo internacional, la empresa del grupo que genera energía en el país (Palmatir SA) se instaló en 2014, cuando él ya estaba desvinculado. Esa rama, según explicó, es la única sobre la que la Ursea –que regula, fiscaliza y asesora a los sectores energía, combustible y agua– tendría competencias.

Fuentes del Frente Amplio (FA) afirmaron a El Observador que entienden que sí existen incompatibilidades en el caso de Silva. De esta manera, aseguraron que en el Parlamento el código de regulación del funcionario público tiene media sanción y que estas incompatibilidades deberían quedar "bien claras".

Concurso y selección

Para ingresar a la Ursea, Silva concursó en julio de 2004. Quedó segundo entre 99 postulantes que buscaban acceder al puesto de secretario general. Como el primero desistió del trabajo, fue Silva quien pasó a desempeñarse como secretario general de la Ursea en mayo de 2005, fecha en la que solicitó un pase en comisión desde el Codicen, según consta en varios documentos a los que accedió El Observador.

Cuando en mayo de 2005 se le asignaron funciones de secretario general de la Ursea, Silva formaba parte del grupo Abengoa Teyma, que desarrolla actividades de ingenería, construcción y servicios industriales, según describe en su página web institucional. Entre setiembre de 2005 y noviembre de 2006, el compañero de fórmula del colorado Ernesto Talvi fue asesor jurídico interno de la gerencia de Recursos Humanos de Teyma Construcción.

En el curriculum que presentó cuando fue designado representante por el Partido Colorado para integrar el Instituto de Evaluación Educativa (Ineed), figuraba que había ejercido como asesor jurídico hasta noviembre de 2007. Consultado por El Observador, Silva afirmó que esa fecha era errónea y que se había desempeñado como asesor hasta noviembre de 2006.

“Antes de ser designado (secretario general) estuve en el marco de un pase en comisión que me dieron en la Ursea por mis horas docentes. Y, después, me asignaron en noviembre de 2006, que fue cuando renuncié a Teyma, porque pasé a integrar efectivamente la Ursea”, explicó el candidato a vicepresidente. Los documentos a los que accedió El Observador confirman que en noviembre de 2006 el Poder Ejecutivo, más precisamente el Ministerio de Economía y el de Industria, regularizaron la contratación de Silva. En ese momento es que el exconsejero del Codicen señala que renunció al cargo en Teyma.

La segunda etapa en Teyma

La carrera profesional de Silva continuó y entre junio de 2010 y diciembre de 2011 volvió a ser contratado por Teyma Construcción.

En su Linkedin, sin embargo, figura que estuvo en ese cargo entre mayo de 2009 y diciembre de 2011. Silva reconoció que cometió un error cuando ingresó las fechas en su perfil de esa página web.

En los documentos consta que Silva, por entonces secretario general de la Ursea, pidió licencia sin goce de sueldo a partir del 3 de setiembre de 2010 por 60 días. Había ingresado como gerente de Recursos Humanos de Teyma Construcción a fines de junio de 2010. En diálogo con El Observador, aseguró que antes de pedir licencia sin goce de sueldo en la Ursea –cargo por el que se percibe un salario de alrededor de $ 190 mil, según la escala de remuneraciones– hizo uso de su licencia reglamentaria.

“El problema fue que para darme la licencia sin goce de sueldo, según me han contado, establecieron que tenía que hacer uso de la licencia que tenía. Antes (de pedir sin goce de sueldo), gocé todo porque la normativa establece que si vos no gozás toda la licencia no te pueden dar sin goce de sueldo. Luego me fui en comisión”, precisó Silva.

El compañero de fórmula de Talvi fue consultado sobre este segundo pasaje por la empresa Teyma –que figura en su perfil de Linkedin, aunque no así el primero– en una entrevista con el programa No Toquen Nada el pasado 19 de agosto.

Allí, Silva fue consultado sobre si en algún momento se planteó “un problema de conflicto de interés por estar en una reguladora que tiene que ver con la energía y por trabajar para una empresa que tiene un fuerte perfil energético”.

El exconsejero del Codicen respondió: “Bueno, en el momento que yo estaba no. Porque, en realidad, estaba en comisión en el Parlamento trabajando como asesor en educación y coordinador de los equipos técnicos (de Pedro Bordaberry). Cuando yo empecé a trabajar en Abengoa estaba con licencia sin goce de sueldo en la Ursea. Luego, pasé en comisión a trabajar como asesor en el Parlamento (...) O sea que no hubo incompatibilidad”.

Silva no llegó a completar la licencia sin goce de sueldo que había pedido en setiembre de 2010 porque a fines de octubre pidió el pase en comisión para trabajar en el Parlamento junto al senador Pedro Bordaberry. Desde 2010 no cumple funciones como secretario general, ya que fue pidiendo pases en comisión. Primero lo hizo para trabajar con Bordaberry, después con la diputada colorada Graciela Matiaude y, por último, para ejercer como consejero del Codicen, donde resultó electo por votación de los docentes. En todos los casos, siguió percibiendo el sueldo correspondiente al grado 15 de la Ursea, de aproximadamente $ 190 mil.

El candidato a vicepresidente colorado renunció al cargo de consejero del Codicen en julio de 2019, después de que Talvi lo eligió como su compañero de fórmula. Según afirmó Silva, sigue manteniendo su cargo de secretario general de la Ursea en reserva y pidió licencia sin goce de sueldo para hacer frente a la campaña electoral.

Para Silva no existe “ninguna incompatibilidad” entre los cargos que ejerció en la multinacional Teyma Abengoa y el rol como secretario general de la Ursea. “Yo integraba Teyma Construcción. En 2014 (la multinacional) abrió una empresa que comenzó a generar energía en Uruguay, dentro de Abengoa. Pero antes de 2014 no había nada”, dijo.

“Yo lo que quiero dejar claro es que no participé en ninguna reunión de Ursea en la que se hablara de Teyma o en una de Teyma que tuviera vinculación con la Ursea. Son ámbitos absolutamente distintos. La reguladora regula servicios de energía y agua. Y Teyma Construcción construye obras civiles, públicas y privadas. No tiene ningún punto de conexión”, agregó.