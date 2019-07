Corte Electoral habilitó candidatura de Robert Silva para la vicepresidencia

La Corte Electoral habilitó la candidatura colorada de Robert Silva para la vicepresidencia por seis votos en nueve, con votos en contra de José Korzeniak, Pablo Klappenbach y Cristina Arena.

La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral ya había resuelto, por 4 votos a 1, que el abogado y profesor estaba habilitado para ser candidato a vicepresidente por el Partido Colorado. En esa instancia votaron a favor el vicepresidente Wilfredo Penco (FA) y los ministros Ana Lía Piñeyrúa (PN), Arturo Silvera (PN) y José Garchitorena (PC). En tanto, José Korzeniak (FA) votó en contra.

El artículo 201 de la Constitución señala que para poder ser candidatos a legisladores, los integrantes de los servicios descentralizados, entre otros organismos, deben renunciar a su cargo 12 meses antes de la fecha de la elección y prohíbe a los organismos electorales registrar listas con candidatos que no hayan cumplido este requisito. El punto de discusión era si eso inhabilitaba a Silva, ya que el vicepresidente, en caso de ser electo, preside el Senado con voz y voto, y por tanto ejerce como legislador.

Con respecto a esta polémica hay dos bibiliotecas: quienes sostienen que el vicepresidente es un legislador, y por tanto Robert Silva no podría ser candidato a vice sin haber renunciado a su cargo un año antes de la elección; y quienes consideran que no lo es, y por tanto no hay inconvenientes en que se presente como integrante de la fórmula colorada.

Silva fue electo consejero del Codicen en representación de los docentes en el año 2016, cargo al que renunció el viernes 5 de julio, luego que Talvi le propusiera acompañarlo en la fórmula presidencial.