Casa de Galicia: qué reclaman los médicos y cuántos serán redistribuidos

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se declaró en conflicto por la oferta que realizaron las mutualistas que se repartirán los socios de Casa de Galicia a sus médicos: quieren contratar a 200 de los 700 trabajadores de este rubro, y solo en horas de policlínica. Zaida Arteta, presidenta del sindicato, dijo a El Observador que esta medida toma a los médicos como "descarte", y aseguró que pidieron conversar con legisladores para consultarles "si querían esta masacre".

Para Arteta, el acuerdo que buscan las empresas que absorbieron los socios de Casa de Galicia, cuyo cierre fue decretado por el Poder Judicial el 23 de diciembre, va en contra de lo que la ley Nº 20.022, que determinó una solución para los socios y funcionarios de la mutualista, y fue votada en el Parlamento el 8 de febrero con el consenso de todos los partidos.

"No es el espíritu del legislador", criticó Arteta, quien explicó que, a pesar de que en la ley no se marca cuántos médicos deben trasladarse por cada funcionario, se entendía en la ley que la intención era que se absorbiera la mayor cantidad posible de trabajadores.

La presidenta sindical declaró que la oferta de las mutualistas también va en contra de la intención que les había presentado el MSP, que según Arteta sostiene que "la mayoría de los trabajadores deberían ser redistribuidos". Recordó que conversó con el ministro de la cartera, Daniel Salinas, sobre la intención del SMU de mantener el 100% de los puestos de trabajo, y que el jerarca les expresó que ese número no sería posible, "pero iban a acercarse", detalló.

Hasta ahora se han realizado dos reuniones del Consejo de Salarios para definir la situación de los trabajadores médicos, y el MSP espera que se firme el acuerdo a finales de marzo. Arteta remarcó que les dijeron a los empresarios que querían que el "grueso laboral" de Casa de Galicia fuera trasladado, y no pensaban que la oferta terminara siendo "tan distante".

La propuesta

Universal, Cudam, Círculo Católico, Hospital Evangélico y Crami son las cinco empresas que se llevarán a los cerca de 40 mil socios de Casa de Galicia afiliados a Fonasa. Por el acuerdo ratificado por los sindicatos de médicos y no médicos y el Ministerio de Salud Pública, estas mutualistas también deberán absorber un número equitativo de funcionarios.

El SMU quería que de cada 1.000 socios absorbidos, cada empresa contratara a 21 funcionarios, pero con el acuerdo propuesto por las sociedades solo se llevarían cinco, y con menos horas de trabajo. Según Arteta, en el caso de Círculo Católico, prestador que se llevará a 15 mil socios, por la distribución de horas y trabajos, iría a esa mutualista un trabajador por cada 1.000 socios.

La sindicalista criticó que los cargos propuestos por las empresas para estos médicos son "mínimos", y no se correlacionan con los trabajos de dedicación exclusiva que tenían algunos empleados médicos en Casa de Galicia, que son la prioridad del sindicato a la hora de realizar los traspasos.

Según los cálculos del SMU, con este acuerdo el 90% de las horas de trabajo que tenían los médicos en el prestador en cierre "no van a estar más", puntualizó su presidenta.

Sin embargo, Arteta aclaró que la licitación de la infraestructura de Casa de Galicia, que deberá ser adquirida por una empresa con fines médicos, llevará a que "seguramente haya más puestos de trabajo ahí", pero indicó que no saben cuándo sucederá esa compra ni qué mutualista la adquirirá.

"El lujo de cerrar camas"

A la referente del SMU le parece "raro" que un incremento de usuarios sin incremento de trabajadores "no afecte" el funcionamiento de las mutualistas, cuando en algunas hay hasta "tres meses de espera" para agendar hora con un especialista.

Tampoco entiende la decisión de solo absorber funcionarios para trabajar en policlínica, lo que lleva a que no se contrate a "ni un solo médico intensivista", detalló. Por un lado, esto llevaría a enviar al seguro de paro a un personal que "trabajó en la pandemia" varios meses, continuó Arteta, y también a que se deban cerrar camas de CTI.

"¿Nos vamos a dar el lujo de cerrar camas de medicina intensiva cuando tuvimos que ir corriendo a abrir más?", preguntó la gremialista, y añadió que estas camas siguen siendo necesarias, a pesar de la situación menos apremiante del coronavirus.

Posible paro

En el SMU no pueden confirmar qué medidas llegarían a tomar en respuesta a la propuesta de las mutualistas involucradas en el conflicto. Arteta indicó que el sindicato debe reunirse con la Federación de Médicos del Interior (FEMI), el sindicato de anestésicos quirúrgicos y los sindicatos de médicos y no médicos de Casa de Galicia para tratar la situación, pero no hay nada concreto.

En la carta publicada el 19 de marzo, el gremio adelantó que analizará diariamente medidas gremiales, y no descartan realizar un paro nacional.