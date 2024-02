Delgado sobre acusaciones de expresidente de Casa de Galicia: "El ámbito es la Justicia"

El precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado se refirió a las acusaciones que formuló el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, sobre el cierre de la mutualista y aseguró que el ámbito para dirimir el asunto es la Justicia.

Iglesias señaló que el exsecretario de Presidencia le pidió en una reunión en Torre Ejecutiva que consiguiera un acuerdo pesquero en Galicia a cambio de que el Ejecutivo le otorgara un nuevo fideicomiso a la mutualista que pudiera garantizar su continuidad.

"No tengo comentarios para hacer. La verdad que este señor está en un proceso judicial. Me parece que si tiene algún tipo de cosa para decir, el ámbito es la Justicia donde tenemos todos garantías. Es el ámbito, no la prensa", sostuvo en una conferencia de prensa luego de anunciar la adhesión de la expresidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, a su precandidatura.

Según consignó Telemundo, Delgado no respondió si mantuvo o no un encuentro con Iglesias y aseguró que el tema del cierre de Casa de Galicia (que se determinó el 23 de diciembre de 2021) "se manejó en el Ministerio de Salud Pública".

"No lo manejó quién habla, pero no voy a hacer más comentarios porque, entre otras cosas, no lo escuché", sostuvo el precandidato.

Luego insistió en que, de existir "suspicacias", Iglesias debería plantearlo en medio del "proceso judicial" que está en curso para determinar si hubo irregularidades en la gestión y posterior cierre de la mutualista, que en gran parte fue absorbida por el Círculo Católico.

"Si hay suspicacias, como está en un proceso judicial, lo que tiene que decir lo tiene que decir ante la Justicia. Yo no tengo nada más para decir", cerró Delgado.

Iglesias –que fue citado por el fiscal Gilberto Rodríguez para este lunes 19 de febrero– sostuvo en la mañana de este viernes en una entrevista con Desayunos Informales que en 2021 Delgado, todavía secretario de Presidencia, le pidió en los últimos días de agosto que consiguiera para Uruguay "que toda la pesca gallega" viniera e hiciera "las inversiones en el puerto".

"Y que si yo lograba eso, me firmaba el fideicomiso. Eso que me dice Álvaro Delgado me lo dice en presencia de Hugo Odizzio en su despacho. Yo digo, '¿pero cómo me vas a condicionar con pesca que no tengo idea?' Y me contesta: 'Sí, pero vos en Galicia hace 30 años que conseguís lo que querés'. Hacelo, lo precisamos", apuntó.