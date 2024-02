Expresidente de Casa de Galicia señaló que Delgado le pidió un acuerdo pesquero a cambio de firmarle el fideicomiso

El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, declarará este lunes ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez por el cierre de la exmutualista decretado a fines de 2021, pero este viernes señaló que el precandidato nacionalista, Álvaro Delgado, le pidió que negociara la pesca en Galicia al puerto de Montevideo a cambio de firmarle un fideicomiso para la mutualista.

"El secretario de Presidencia, en el 2021, me pide los últimos días de agosto que yo consiga para Uruguay que toda la pesca gallega venga y haga las inversiones en el puerto y que si yo lograba eso me firmaba el fideicomiso. Eso que me dice Álvaro Delgado me lo dice en presencia de Hugo Odizzio en su despacho. Yo digo ´¿pero como me vas a condicionar con pesca que no tengo idea? Y me contesta: ´Si pero vos en Galicia hace 30 años que conseguís lo que querés´. Hacelo, lo precisamos", dijo en Desayunos Informales este viernes.

"Me dice ´anda con (Juan) Curbelo´, presidente de la Administración Nacional de Puertos. Hablamos y le dije que no garantizaba el resultado. Lo hablo con el presidente Núñez Feijoo (presidente de la Junta de Galicia), me reúno con empresarios, tengo reuniones al más alto nivel y hago la hoja para cuando viniera la delegación. Tenemos una reunión a mi regreso y me piden que yo acompañe a la delegación (...) y yo fui. Dimos toda la vuelta, fueron muchos empresarios y todo el mundo vino re feliz".

🗣️ "Es una carga de prueba muy importante para demostrar que no hubo un accidente en ninguna de las acciones. No sé si hubo planificación, pero no hay inocentes. Todos sabían lo que estaba pasando".



Luego de la visita, dijo que le explicó a Delgado el éxito de la misión pero que no recibió respuesta. Iglesias agregó en la entrevista que mostrará todas las pruebas ante Fiscalía o ante la Justicia mientras continúe la investigación.

Veedores "fueron presionados"

Pero este viernes, reiteró en Desayunos Informales, que los veedores Luis Fraschini y Oscar Pereyra fueron presionados por el exdirector de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, para cambiar un informe "benevolente" sobre la situación de Casa de Galicia, algo que fue informado a la Fiscalía por el abogado Martín Reyes pero que Fraschini matizó diciendo que "le sugirieron un cambio", pero que no lo habían presionado.

Consultado sobre por qué Fraschini negó la presión ante Fiscalía, dijo que el tiempo "matiza", pero que esa fue "la realidad". "Me pidieron que no lo haga público, pero les dije que iba a terminar en la Justicia o el Parlamento y que yo iba a hablar ahí. Pidieron que cambie el informe", aseguró. "Usted es un jerarca y le dice ´cambialo´, ¿no es presión?", cuestionó.

"Casa de Galicia tenía endeudamiento, pero no por nosotros. Tampoco fraude", agregó, y señaló que declarará ante el fiscal y le pedirá que cite a diferentes involucrados que tuvieron que ver con el cierre.

"Yo fui denunciado por 12 cosas, ocho me las hicieron cuando me estaban operando del corazón. Se llevaron a Casa de Galicia puesta y la regalaron en tiempo récord. Si Casa de Galicia no tenía un cheque devuelto por falta de fondos, no tenía ninguna acción judicial de cobro y los salarios al día. ¿Cuál era la razón? Se la querían dar al Círculo Católico, rompe los ojos", disparó

"Circulo Católico (donde el actual presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, era el director técnico) toma en julio de 2022 la institución. Fíjense cuánto facturó julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre junto con ASSE, con el mismo edificio, los mismos equipos y el mismo barrio. De 100 mil dólares pasó de a un 1.200.000 dólares", aseveró.