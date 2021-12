Casales y el DT de la selección: "A veces la más linda te sonríe y si no te vas con la que limpia"

Jorge Casales, integrante del comité ejecutivo de la AUF, dijo este martes que la llegada de Marcelo Gallardo a la selección uruguaya va más lento de lo que pensaban, pero que aún no está descartado. "Sabíamos que no era fácil, no era llamarlo por teléfono y que nos atendiera. Teníamos que tener determinadas estrategias y si bien va más lento de lo que pensábamos, no está descartado" expresó en el programa 100% Deporte de Sport 890.

Casales aseguró que “las conversaciones que hemos tenido con las personas de su entorno, que son con las que hemos podido hablar, nos dicen que Marcelo todavía no tiene definido qué va a hacer con su vida. No tiene definido si se tomará un semestre sabático, si seguirá en River o si se sienta a hablar con nosotros”. Leé también Alexander Medina pisa firme en la selección: ¿por qué lo quiere el ejecutivo como sucesor de Tabárez? Casales indicó que no es descabellado pensar que el sucesor de Óscar Tabárez sea el técnico argentino y se refirió a las diferencias económicas que hay entre lo que gana en River (US$ 6.000.00 por temporada) y lo que puede pagarle la AUF (US$ 1,200.000 por año): “Es uno de los temas en los que sabemos que estamos en desventaja ante cualquier otro ofrecimiento que pueda llegar a tener. Se habló claramente de que la AUF no puede asumir determinados costos. Eso está claro desde el principio”. Daniel Munoz / Pool / AFP Marcelo Gallardo Si bien la Asociación está esperando la respuesta del Muñeco, Casales aclaró: "Los tiempos de la negociación no los define Gallardo. Es el elegido y quien tiene nuestra total confianza en cuanto al camino elegido, pero no vamos a esperar infinitamente a que termine de decidir”, dijo. Leé también El juego de las emociones: Gallardo ovacionado en Argentina y con la oferta de Uruguay en la mesa La próxima fecha de Eliminatorias es el 27 de enero y los neutrales quieren definir el entrenador la semana que viene a más tardar. Por último, cuando le comentaron que la AUF está buscando 'a la más linda del baile', por Gallardo, Casales expresó: "A veces al final del baile la más linda te sonríe y si no te vas con la que limpia" y agregó: "Tenemos que buscar alternativas y ser responsables en el momento de la elección y tomar la mejor opción para Uruguay". En caso de que Gallardo no acepte, los siguientes candidatos son Alexander Medina, Diego Aguirre y Diego Alonso.