Casi la mitad de los empleados uruguayos consideran que hay discriminación por orientación sexual en su trabajo

Incluso en las mejores empresas para trabajar que lista la consultora, los empleados LGBTQIA+ “tienen un 7% menos de probabilidades de tener un entorno de trabajo psicológica y emocionalmente saludable en comparación con sus compañeros de trabajo heterosexuales”, según su informe.

En lo que respecta a Uruguay, el relevamiento señala que el 96% de los trabajadores que operan en los mejores lugares para trabajar consideran que “las personas son tratadas con equidad sin importar su orientación sexual”.

Sin embargo, cuando este análisis se aplica a la totalidad de las empresas uruguayas —es decir no solo a las que integran el ranking de los mejores lugares para trabajar— solo el 56% de los trabajadores consideran que las personas son tratadas con equidad, independientemente de su orientación sexual.

“Esto muestra una situación relativamente crítica en la mayoría de las organizaciones de Uruguay”, enfatiza el análisis elaborado por GPTW.

Por su parte, la responsable de Comunicación y Marketing de GPTW para Uruguay, María Noel Sanguinetti, dijo a Café & Negocios que "estos resultados demuestran definitivamente que este es uno de los principales desafíos que las empresas uruguayas tienen por delante hoy por hoy". Además, la ejecutiva explicó: "Todo lo que es diversidad, inclusión y equidad es un debe muy grande que presentan las empresas uruguayas, pese a que son conceptos están cada vez más instalados".

"Las buenas organizaciones utilizan esas diferencias entre los integrantes de sus plantillas para hacer prosperar la compañía ", aseveró Sanguinetti. En la visión de la experta, una plantilla de trabajadores más diversa produce que las empresas sean más innovadoras, los trabajadores más productivos y que se tomen mejores decisiones, ya que se enfocan en un colectivo más amplio.

"Las empresas que no son for all (para todos) terminan, a largo plazo, perdiendo dinero porque poseen un clima más disruptivo" con un ambiente complicado para trabajar, aseveró Sanguinetti.