Caso Astesiano: fiscal Fossati abrió una nueva causa para investigar chats no vinculados a pasaportes adulterados

Gabriela Fossati, la fiscal que investiga el caso que involucra al exjefe de custodios presidenciales Alejandro Astesiano, decidió abrir una segunda causa para investigar los chats del imputado que no están vinculados a la trama de los pasaportes adulterados, según informó Así nos va de Radio Carve.

La fiscal dijo que ya se sabía “que el objeto de la investigación era más amplio” y le confirmó a La Diaria que trabajará en ambas causas.

Por la actual investigación que lidera Fossati, están imputados Astesiano, el escribano Álvaro Fernández, su pareja Patricia Medina, el ciudadano ruso Alexey Slivaev y el excónsul uruguayo en Moscú, Stefano Di Conza.

Entre los chats de Astesiano que tiene la fiscalía no se encuentran los que mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Fossati dijo a El Observador que los excluyó de la investigación a partir de un "requisito desde Presidencia" para la entrega voluntaria del celular.

"El requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y teniendo en cuenta su investidura, y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente razonable", explicó la fiscal.

Por su parte, el senador frenteamplista Mario Bergara consideró como “muy mala señal” que Fossati haya aceptado no tener estos chats de Astesiano. Para el legislador, la Justicia debe investigar “hasta el hueso” en este caso, “cosa que está costando porque el gobierno no está mostrando vocación de transparencia, sino más bien de ocultamiento”, opinó.