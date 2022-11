Lacalle opinó sobre polémica entre Fossati y Gómez por caso Astesiano: "Si una fiscal empezó el caso, ¿por qué se va a ir?

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este martes en conferencia de prensa al caso de su excustodio, Alejandro Astesiano y a la continuidad de Gabriela Fossati como fiscal encargada del caso. "Si una fiscal empezo un caso, ¿Por qué se va a ir? Si tiene todo los elementos y sabe a dónde va", se preguntó.

"La persona que tiene este caso que lo siga hasta el final y a la que que se le ha dado toda la información que requiere y se le va dar todavía más", prosiguió. "Todo lo que se pida hay que hacerlo porque no puede quedar la duda. No puede quedar la duda si se cambio una fiscal o no se cambió. Agarró ese fiscal, está haciendo un trabajo, me imagino que a conciencia como hacen la mayoría de los fiscales, hay que darle toda la información del caso y que se sepa toda la verdad", continuó.

"Es una opinión personal, no me corresponde a mi decidirlo, le corresponde al Fiscal de Corte quien va a quedar", agregó el presidente. "Sino comienzan las suspicacias. ´La cambiaron. ¿Por qué la cambiaron?´ Si empezó, que siga, el que tenga que ir preso que vaya preso", señaló.

"El gobierno no tiene cola de paja", afirmó el presidente. "Estamos tranquilos con lo que hicimos. Me puedo equivocar pero hacer las cosas mal, afuera de la ley, no. Me parece que en este tema hay que ir hasta el hueso", aseguró.

Lacalle sostuvo que el gobierno está prestando "colaboración", teniendo en cuenta que tanto el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado como el prosecretario, Rodrigo Ferrés fueron citados en calidad de testigos a declarar.

Noticia en desarrollo