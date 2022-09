Caso Lola Chomnalez: procesado por homicidio insiste en que se cortó antes de verla, pese a que testigos lo desmienten

En forma escueta y con un tono ofuscado, Leonardo David Sena, el procesado por el homicidio de la adolescente argentina Lola Chomnalez declaró este miércoles en el juzgado de Rocha. Su versión desde que fue detenido por el crimen es que se cortó con una botella de cerveza que había tomado luego de salir del trabajo y que por eso una mancha de sangre suya quedó en las pertenencias de Lola, dijeron fuentes de la causa a El Observador. Esto fue desmentido por testigos, que este martes declararon que Sena no se cortó al salir del trabajo.

Según supo El Observador, Sena declaró aproximadamente 45 minutos y no tuvo una actitud colaboradora con la fiscal Jésica Pereira y el juez Juan Giménez Vera. En este tiempo, además de mantener su versión original de cómo se dieron los hechos en forma idéntica, se quejó de que no está viviendo tranquilo en la cárcel en la que está recluido y que ha tenido varios problemas.

Insistió en que él solo quiso robarla a Lola y que encontró su mochila enterrada, tal y como declaró la noche posterior a ser detenido en mayo de este año.

"Cuando bajé a la playa caminé una cuadra y algo y noté a lo lejos que había algo. La gente iba y venía pero me senté al lado de la mochila. La abrí, cuando vi que no había nadie, vi el monedero, tomé el monedero, saqué la plata", declaró el procesado en mayo. En ese momento, aseguró: "No maté a nadie, ni a una mosca".

Dudas sobre si conocía al Cachila

Para el juez de Rocha Juan Giménez Vera, el procesamiento de Sena por el homicidio de Lola Chomnalez era la pieza que terminaba por excluir de la escena a Ángel "Cachila" Moreira, hasta entonces encarcelado por el delito de encubrimiento.

El 20 de junio, el juez absolvió a Moreira y señaló entre sus fundamentos que Sena había declarado no conocerlo. Pero la causa tuvo un nuevo giro: porque aunque siempre se señaló que su versión era que no conocía al Cachila, Sena dijo en una pericia psicológica que sí ubicaba al hombre acusado de encubrimiento.

Su declaración forma parte de una pericia psicológica citada por la fiscalía encabezada por Jésica Pereira, que apeló la absolución a principios de agosto. Sena dijo allí que conocía al Cachila porque "trabajaba en la zona y lo veía de forma frecuente", sostuvo la psicóloga del Instituto Técnico Forense que lo peritó.

Esa afirmación se contradice con lo que declaró ante el juez Giménez Vera. "Yo le mostré una galería de personas, ocho o diez fotos (...) de personas parecidas al Cachila. No se tiene que poder ver ni la estatura, ni el número de prontuario, porque va con la fecha. La Policía me mandó 10 o 12 fotos, no me mandó la que yo les dije, me mandó más. Entre las que estaba El Cachila (...) Yo le mostré la foto sin ningún otro dato y Sena dijo que no conocía a nadie (...) También le pregunté si conocía a alguien que lo apodaran El Cachila y me dijo que no. Dijo que escuchó hablar y que lo vio en la televisión, pero que no lo conocía", afirmó el magistrado meses atrás.

Si bien según la fiscalía la pericia en la que Sena reconoce conocer al Cachila llegó a manos de la Justicia después de la sentencia, el informe fue realizado el 31 de mayo. Es decir, el procesado por el homicidio dijo conocer a Moreira y tres días después lo negó.