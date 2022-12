Un preso y una libertad en apelación: se cumplen ocho años del asesinato de Lola Chomnalez

Este miércoles se cumplen ocho años del homicidio de la adolescente argentina Lola Chomnalez, asesinada en el balneario Valizas de Rocha el 28 de diciembre de 2014.

Famoso por su repercusión en los medios uruguayos y argentinos, y por sus años sin poder encontrar a los responsables, este 2022 la familia de Lola y sus abogados viven "un aniversario bien distinto" después de que una investigación determinara que la sangre encontrada en las pertenencias de la adolescente era de Leonardo Sena, para la familia el "autor material" del homicidio.

"Sin lugar a dudas es un aniversario bien distinto. Para ellos (los padres) es igual de removedor, pero es más justo, y estamos más cerca de conocer qué es lo que pasó", dijo a El Observador Juan Raúl Williman, abogado que integra la defensa de la familia en el caso junto a Jorge Barrera.

El abogado conversó con los padres de Chomnalez esta mañana, y a pesar de que indicó que para ellos esta fecha sigue siendo una "fecha dolorosa", ahora tienen otra "tranquilidad" por el avance del caso. "Llamaron por el aniversario, como hacemos siempre. Es más que nada para ponernos al día", declaró.

Consultado sobre cómo espera que sea el siguiente aniversario del homicidio de Chomnalez, Williman expresó: "Esperemos que sea con la causa cerrada. Con Sena condenado, con la investigación terminada. Que se complete el puzzle".

El autor material

Marcelo Umpierrez

Recorrida por la playa de Valizas en los primeros días después del asesinato de Chomnalez. (Archivo)

Tanto los padres como su defensa no tienen dudas de que Leonardo Sena es el "autor material" del homicidio. Sena es un hombre de 39 años cuyo ADN fue identificado en la sangre que se encontró en las pertenencias de Chomnalez, gracias a una investigación de seis meses de la Policía Científica, liderada por la genetista Natalia Sandberg, que llevó a su detención en mayo de 2022.

Científica buscó similitudes del ADN de la sangre encontrada con las muestras del Laboratorio de Registro Nacional de Huellas Genéticas, que toma muestras de ADN de todas las personas privadas de libertad, creado en 2013. Allí se encontraron dos personas con material genético similar. Se avanzó por la línea genética de la madre de uno de ellos, que tenía once hijos, uno de ellos adoptado y con su identidad cambiada. Ese hombre era Leonardo Sena.

"Es indiscutible la responsabilidad de Sena", remarcó Williman, quien explicó que "no hay forma que los rastros de sangre estén mezclados si no estuvieron enfrentados".

La investigación del homicidio, a cargo del juez Juan Giménez, continúa. Tras detener a Sena la justicia pidió 90 días para investigar, pero ese plazo se alargó, algo que el abogado de la familia entiende que es "razonable".

Desde junio hasta este aniversario, según Williman, el caso obtuvo la palabra de más testigos que han ido "descartando" la "coartada espantosa" con la que Sena justifica que no participó del homicidio.

Sena dijo a la Justicia que se hizo una lesión en un dedo con una botella de cerveza, y así justificó que su sangre estuviera en las pertenencias de Lola.

"Cuando bajé a la playa caminé una cuadra y algo y noté a lo lejos que había algo. La gente iba y venía pero me senté al lado de la mochila. La abrí, cuando vi que no había nadie, vi el monedero, tomé el monedero, saqué la plata", declaró el procesado. A lo que el juez expresó: "¿Por qué de la nada y a través de las dos curitas que cubrían su dedo índice de la mano izquierda, comenzó a fluir sangre? Esto tampoco parece haber ocurrido". "No maté ni a una mosca", respondió el acusado.

El autor intelectual y un posible tercer participante

Camilo dos Santos

Ángel "El Cachila" Moreira, acusado por la defensa de la familia de Lola como "autor intelectual" del homicidio

Además de la investigación, la familia de Lola espera por el dictamen del Tribunal de Apelaciones por la condena de Ángel "El Cachila" Moreira, quien hasta la detención de Sena era el único procesado por la justicia por el asesinato. Tras encontrar al presunto asesino, el juez Giménez absolvió a Moreira como autor intelectual del hecho al entender que él no da "ningún detalle" que lleva a creer "que estuvo ahí".

La defensa de los Chomnalez apeló la decisión, debido a que sostienen que "El Cachila" participó del homicidio de Lola. La defensa esperaba que la decisión del Tribunal llegara "antes de la Feria Judicial", pero "no fue así", y ahora aguardan que la decisión llegue "en febrero", apuntó Williman.

Por otra parte, los abogados de los padres de Lola mantienen la teoría de un posible "tercer implicado" en el asesinato de la adolescente, hecho que sostienen con "algunas pruebas" que tienen en su poder.

"Entre el lugar que uno entierra la mochila y que aparece enterrado el monedero, hay más o menos la extensión de dos brazos. Imaginate que yo agarro una mochila y saco un monedero... lo entierro al lado, o lo entierro adentro", dijo Jorge Barrera en una entrevista con el programa La Pecera (Azul Fm) realizada en mayo de 2022.

Para Barrera hubo una persona que sacó el monedero de la mochila y se lo dio a otro para que revisara si había dinero mientras continuaba buscando pertenencias de valor. El abogado indicó que esta persona podía ser Ángel Moreira, pero no descartó la posibilidad de "un tercero".