"Nunca maté a nadie, ni a una mosca", dijo el procesado por el homicidio de Lola Chomnalez

El juez Juan Giménez Vera difundió este lunes los fundamentos por el cual procesó por homicidio muy especialmente agravado por alevosía a un hombre de 39 años, el presunto responsable de haber dado muerte a la adolescente argentina de 14 años, Lola Chomnalez, en 2014. Según el documento al que accedió El Observador, el hombre declaró nunca haber matado a nadie, "ni a una mosca". A su vez, la Fiscalía no descarta que haya habido un tercer involucrado en el crimen.

Giménez Vera consideró que no es "lógica" la descripción que el procesado dio de los hechos –dijo que se hirió la mano con una botella y por eso sangró cuando robó las pertenencias de la mochila de Lola–. Relató que se puso dos curitas, caminó 20 minutos hasta que llegó a la playa y luego dos cuadras por la arena.

"Dijo haberse lesionado la mano izquierda, que a sus efectos es la inhábil dada su condición de diestro, no haciendo alusión a ningún tipo de acto violento que provocara que luego de 20 minutos y de cubrir la herida con dos curitas, ésta, por algún tipo de mecanismo que no describió, quedara a la intemperie y se produjera un nuevo sangrado, justo en el momento en que toma contacto con el DNI y la toalla de Lola.

¿Es lógica la descripción que realiza sobre el depósito de su sangre en los objetos premencionados? No. No lo es. Y tal versión del suceso no puede más que calificarse como apartada de los límites de la verosimilitud", manifestó el juez.

