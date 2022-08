Nuevo giro en caso Lola: homicida dijo que conocía al Cachila aunque días después lo negó

Para el juez de Rocha Juan Giménez Vera, el procesamiento de Leonardo Sena por el homicidio de Lola Chomnalez era la pieza que terminaba por excluir de la escena a Ángel "Cachila" Moreira, hasta entonces encarcelado por el delito de encubrimiento.

El 20 de junio, el juez absolvió a Moreira y señaló entre sus fundamentos que Sena había declarado no conocerlo.

Pero la causa del homicidio de Chomnalez ahora trae un nuevo giro: porque aunque siempre se señaló que su versión era que no conocía al Cachila, Sena dijo en una pericia psicológica que sí ubicaba al hombre acusado de encubrimiento.

Su declaración forma parte de una pericia psicológica citada por la fiscalía encabezada por Jésica Pereira, que apeló la absolución a principios de agosto.

Sena dijo allí que conocía al Cachila porque "trabajaba en la zona y lo veía de forma frecuente", sostuvo la psicóloga del Instituto Técnico Forense que lo peritó.

Esa afirmación se contradice con lo que declaró ante el juez Giménez Vera. "Yo le mostré una galería de personas, ocho o diez fotos (...) de personas parecidas al Cachila. No se tiene que poder ver ni la estatura, ni el número de prontuario, porque va con la fecha. La Policía me mandó 10 o 12 fotos, no me mandó la que yo les dije, me mandó más. Entre las que estaba El Cachila (...) Yo le mostré la foto sin ningún otro dato y Sena dijo que no conocía a nadie (...) También le pregunté si conocía a alguien que lo apodaran El Cachila y me dijo que no. Dijo que escuchó hablar y que lo vio en la televisión, pero que no lo conocía", afirmó el magistrado meses atrás.

Si bien según la fiscalía la pericia en la que Sena reconoce conocer al Cachila llegó a manos de la Justicia después de la sentencia, el informe fue realizado el 31 de mayo. Es decir, el procesado por el homicidio dijo conocer a Moreira y tres días después lo negó.

La contradicción llegó a manos de las partes dos días después del fallo de absolución, razón por la que la fiscalía pidió al tribunal de apelaciones que lo incluya como prueba para decidir si revierte ese dictamen.

Más allá del vínculo que tuvieran Sena y Moreira, el magistrado había valorado en su fallo inicial que "se constituiría en un clarísimo error analítico y de interpretación, afirmar que Moreira Martínez luego de la muerte de Chomnalez, ayudó o colaboró de alguna forma para el entorpecimiento de las investigaciones, logrando que Sena se sustrajera de la persecución judicial, evitando que fuera sometido a proceso penal. O aún, que suprimió, alteró u ocultó los indicios u objetos del delito". "Las pruebas producidas en este proceso, dicen lo contrario", expuso entonces.

Según supo El Observador, la fiscal Pereira rebatió que hay varias formas de auxiliar a un homicida y citó una sentencia del tribunal de apelaciones que sostiene que aunque la conducta del encubridor no esté directamente dirigida a dar auxilio directo al autor, no hay una simple omisión sino una conducta activa en perjuicio de la investigación.

Por su parte, el abogado de Moreira, Ignacio Morena, contestó que los dos hombres no se conocen ni se conocían, tal como como dijo Sena en audiencia el 2 de junio. Eso hace, en palabras del abogado, que no exista nexo causal entre una acción y la otra. También subrayó que tiene que haber una intencionalidad de ocultar y no la omisión.

El resto de los argumentos

De todas formas, el juez había esgrimido otras razones por las que entendía que había que absolver a Moreira. Entre ellas citó sus ambivalentes declaraciones, la falta de pruebas para ubicarlo en el lugar y la inadmisibilidad de una pericia semiológica que lo comprometía.

La fiscalía afirmó que se valoró mal la prueba y citó varios ejemplos. En primer lugar, criticó cómo se valoraron las declaraciones de varios testigos y el hecho de que se asumió que el Cachila no estuvo en Valizas porque no se pudo georreferenciar su celular. Según la fiscal, Moreira tenía el celular roto en esa época y varios conocidos declararon que no estuvo en Rivera (su departamento natal) como él había afirmado.

Otra persona declaró que en esas fechas estuvo en la playa vendiendo estampitas, en una circunstancia similar en la que él había declarado que había conocido a Lola. El abogado del Cachila destacó que no se encontró ninguna estampita en la escena del crimen.

En otro orden, Pereira resaltó que Cachila tenía detalles de la escena que era imposible que hubiera obtenido por la prensa y describió con exactitud un complejo cercano a Valizas. Entre ellos, Moreira dijo que Lola estaba de rodillas y dio referencias sobre su estatura (ella era más alta que él), dato sugerido únicamente en la pericia que realizó el médico legista Guido Berro. Sobre este punto, Morena alegó que lo informado por Berro era tan solo una teoría.

En otro orden, el juez había dicho que la pericia semiológica era inconstitucional porque no le da al imputado la posibilidad de mentir (lo que es una garantía del proceso). Pero la fiscal sostuvo que esa evaluación fue hecha en connivencia con el procesado, asistido por su abogado, y que que la prueba no anula su posibilidad de decidir. Además, agregó que es ilegal declarar la nulidad de una prueba que ya había sido admitida en juicio.