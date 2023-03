Caso Marcelo Corazza: los crudos detalles de la denuncia contra el exGran Hermano

Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano y actual panelista del programa que se emite en Argentina por Telefe, se encuentra detenido en el marco de una investigación judicial por el delito de corrupción de menores.

El Observador accedió al documento por el cual el juez Javier Sánchez Samiento acusó y ordenó detener a Corazza y al líder de la banda de trata, Francisco Angelotti, entre otros.

De qué se acusa a Marcelo Corazza

En el documento se acusa a Corazza de ser parte de "una estructura destinada a reclutar menores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

Además el documento da detalles concretos sobre las conductas por las cuales las víctimas se acusan a Corazza. "Un día (luego del año 2001), el imputado Angelotti Notarbartolo estaba con VÍCTIMA 1 y 3 solos en su casa. Le dijo al primero que tenía a alguien que lo quería conocer. VÍCTIMA 1 se negó, pero el imputado lo terminó convenciendo, diciéndole que hiciera el intento, que lo iba a cuidar y que si no quería no iba. Así fue como se dirigieron los tres a la plaza Miserere. Al llegar, se colocaron ambos autos a la par y del otro, bajó la ventanilla Marcelo Corazza", establece el documento judicial.

"VÍCTIMA 1 se sintió atraído por la situación ya que recientemente había resultado ganador del reality Gran Hermano. Ello lo llevó a pasarse a su rodado. Corazza condujo hasta Costanera Sur. Estacionó el auto, se desnudó y se masturbó delante del menor mientras lo miraba. El niño solamente se desnudó. Una vez que Corazza hubo eyaculado, se bajó del auto y se fue. Retornó al auto de Angelotti, quien lo aguardaba en el mismo lugar", agrega.

Qué dijo Marcelo Corazza tras ser detenido

Por otro lado, el programa Intrusos reveló declaraciones de Corazza tras ser detenido, que figuran en el expediente.

"Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Desconozco a las personas que me nombraron”, dice, según Intrusos. “Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad. No se me ocurriría, por Dios”, agregó.

¿Quién es Marcelo Corazza?

Corazza fue el primer ganador de Gran Hermano Argentina en 2001. Durante muchos años, logró un reconocimiento y trabajó en los medios de comunicación.

Hoy en día, con 51 años, ejerce detrás de cámara en la producción de GH 2022, como parte del equipo de Telefe. Incluso, intervino en los casting y ha participado en diversos debates del programa.