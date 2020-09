Caso Morabito: una semióloga analiza conducta corporal de indagados

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Ricardo Lackner, a cargo de la investigación de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito en junio de 2019, recurrió al trabajo de una perito semióloga que tiene el Ministerio del Interior, y que presenció los interrogatorios realizados el 3 de setiembre a 15 funcionarios policiales presuntamente implicados en el escándalo.

Ese día, Lackner llevó adelante una primera reconstrucción en el lugar donde se dio la fuga, el edificio en donde entonces funcionaba la Cárcel Central y la Jefatura de Policía de Montevideo, ubicado en San José y Carlos Quijano. Citó allí a una primera tanda de indagados en diferentes horarios –algunos fueron a las seis de la mañana, otros a las ocho, a las 10, a las 12–; primero los ubicó en una sala –sin que pudieran hablar entre ellos– y luego los llamó al cuarto piso, para interrogarlos en el lugar dónde ocurrió la fuga.

Mientras Lackner les hacía preguntas a los indagados, Isabel Ledesma, la perito especializada en semiología de la Policía Científica, observaba las respuestas y la conducta corporal de los policías. Ahora se encuentra analizando el material audiovisual registrado por la cámara que instaló Lackner en los interrogatorios, contaron a El Observador fuentes del caso. Y agregaron que, entre "las particularidades" que estudia Ledesma en los indagados, están "la postura corporal, el cambio de miradas o del color de los rostros, si miran para el costado, levantan o esconden la cabeza" a la hora de contestar.

La profesional fue contratada por la cartera de seguridad años atrás, y ha elaborado informes periciales para varios casos, algunos de gran alcance mediático, como el asesinato de la adolescente argentina Lola Chomnalez, en diciembre de 2014. En la sentencia de la Justicia por la cual fue procesado con prisión un hombre como coautor del homicidio –en mayo de 2019–, se tuvo en cuenta un informe suyo que analizaba el comportamiento del imputado durante sus declaraciones. Ledesma también llegó a realizar pericias en el caso del asesinato de Brissa González, la niña de 12 años que fue violada y asesinada por un hombre que luego se suicidó en la cárcel.

Las pericias de este tipo constituyen una herramienta que los fiscales comenzaron a utilizar en los últimos años, aunque los informes semiológicos no suelen tener una incidencia determinante ni definitiva en la resolución de las investigaciones, coincidieron fiscales consultados. Sin embargo, suelen aportar elementos indiciarios acerca de si los interrogados mienten o alteran su comportamiento al contestar las preguntas de los investigadores.

Según dijo a El Observador el fiscal de Homicidios Juan Gómez –que estuvo al frente del caso de Brissa González–, la función de un informe semiológico es aportar información sobre "actitudes de los imputados", y detectar si la persona "se pone nerviosa" o si produce "un relato verosímil".

Enrique Rodríguez, el otro fiscal de Delitos Económicos, dijo que aunque no ha recurrido a estas pericias entiende que son necesarias en "casos complejos" en donde haya indagados cuyo testimonio sea difícil de contrarrestar.

La pericia semiológica también puede ser solicitada por los abogados defensores para corroborar que sus clientes están diciendo la verdad.

La gestualidad

En una entrevista el 27 de abril de 2011, Ledesma –con quien El Observador no pudo ahora establecer contacto– contó que era licenciada en Comunicación, y que siempre se había interesado en la interacción entre los seres humanos, razón por la cual había incursionado en forma autodidacta en el estudio del lenguaje corporal. Lo que la llevó a explorar ese campo, dijo entonces, fue un libro de Paul Ekman –especializado en el análisis de las expresiones faciales–, en el que a su vez se inspiró la popular serie Lie to me.

"Está comprobado que todo lo que decimos verbalmente, si no coincide con nuestro lenguaje corporal, no es convincente”, dijo Ledesma en esa oportunidad, en donde también compartió cinco principios del estudio de la gestualidad para saber las verdaderas intenciones de las personas.

–Si una persona que habla con usted le pone un objeto entremedio de ambos, probablemente oculte algo.

–Antes de contar un recuerdo verdadero, las personas tienden a cerrar los ojos por algunas fracciones de segundo.

–Si una persona se tapa la boca o la nariz mientras cuenta una historia, es probable que contenga varias imprecisiones o mentiras.

–Ante una situación de tensión o estrés, es frecuente el gesto de llevarse las manos a la nuca.

–Si en una conferencia, alguien del público se acaricia las rodillas, es porque siente que llegó la hora de irse.

Demora

La indagatoria de Lackner lleva un año y casi tres meses sin que todavía haya habido pronunciamiento. Es el principal caso que tiene en su fiscalía y, de acuerdo a fuentes judiciales, tiene otros casos demorados en función de la prioridad que le da a la investigación de la fuga, pese a que todavía no probó responsabilidades.

La fuga ocurrió en la noche del domingo 23 de junio del año pasado. Según relató Lackner en el dictamen por el cual imputó por encubrimiento a un ciudadano ruso que ayudó a Morabito a escapar, para pasar a un edificio vecino a la Cárcel Central y fugarse, los presos extrajeron la ventana de una celda y cortaron un tejido de alambre que cubre la parte posterior del tubo de ventilación. El fiscal señaló que las investigaciones de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol, la Policía de Lavalleja y Policía Científica probaron la participación de varias personas en la huida.

En junio, a 11 meses del escándalo, se había informado que la investigación estaba llegando a su fin, y que se preveía que la indagatoria culminara con “formalizaciones” penales: es decir, con más de una persona imputada.

En una rueda de prensa del 8 de setiembre, Lackner aseguró: "Está culminada una primera etapa, y vamos a continuar después con la siguiente, pero fíjense además que la fiscalía está tratando otros asuntos; no está dedicada lamentablemente a un caso concreto".

El Ministerio del Interior ya envió a Lackner una investigación de Asuntos Internos y otra de la subdirección nacional de Policía sobre el escape.