Cata Gorostidi, de Gran Hermano, en El Observador Radio: "Golpes bajos a ese nivel yo nunca di"

Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano 2023, conversó con El Observador Radio luego de su salida de la casa y su vuelta al hospital donde trabajaba. Habló sobre su posible regreso, sus ganas de que eso ocurra y opinó sobre distintos participantes del reality.

"Contando los días para el repechaje", empezó comentando la hermanita. "Tendría que volver para jugar más de lo que jugué, para reivindicarme un poco con los gritos e insultos y para volver a armar a las Furiosas que se ve que un poco se desestabilizaron", explicó Cata sobre por qué debería ser elegida para el reingreso. "Entraría a poner un poco de orden a la casa porque está un poco aburrida", sentenció.

Cata se mostró dispuesta a traicionar a quien tenga que traicionar, con las Furiosas como excepción, en caso de que le den una segunda oportunidad para entrar a la casa. Y pidió que manden Federico al 9009, que lo va a "estar esperando".

Qué dijo Cata sobre la nueva actitud de Manzana

Cata habló sobre que a la casa le falta activarse. Por este motivo, reflexionó sobre los acontecimientos recientes con Manzana y Furia: "Se quiere hacer el gritón, el importante gritando. Intentan hacer cosas que no les salen, porque Furia es muy espontánea pero Manzana no, se la pasaba durmiendo y de repente se hace el peleador. Dos días le doy a Manzana para que otra vez vuelva a dormir y no haga nada". Le consultaron si tenía pasta de jefe en la casa y fue determinante: "¿Manzana pasta de jefe? Pero ni por casualidad".

Las amenazas de Isabel sobre el hospital y el recibimiento a Cata



Recordaron cuando Isabel dijo que tenía contactos en el lugar de trabajo de Cata y amenazó con que los iba a mover para que no vuelva a trabajar. "Yo a Isabel no la había escuchado porque claramente no decía las cosas en frente mío. Yo me caracterizaba por decirle las cosas en la cara. Cuando la puteé se lo dije en la cara misma de ella: 'no te banco más'. Ella era todo por atrás. Cuando salgo y veo eso la verdad que me cayó muy mal", expresó.

"Golpes bajos a ese nivel yo nunca di, porque no me gusta la gente así", finalizó Cata. Luego agregó las actitudes de Florencia y habló sobre su recibimiento en el hospital: "Florencia también ha dicho 'nunca más va a trabajar de médica'. Cuando volví al hospital caí de sorpresa. No puedo explicar las caras de felicidad de mi gente. Me dijeron que me quede tranquila, el hospital cambió, preguntaban cómo estaba. Pegaron el logo de Gran Hermano en la sala de médicos".