Cavani habló con The Guardian de Inglaterra: "En cuanto a actitudes, tal vez no encajo del todo con el fútbol moderno"

Edinson Cavani brindó una entrevista al presitigioso diario The Guardian de Inglaterra, en la que habló de muchas cosas.

"Ha acumulado 785 partidos, marcado 434 goles y ganado 26 trofeos, pero no puede evitar sentirse atraído por completo por otro lugar. Volver a donde empezó, lejos del centro de entrenamiento donde se sienta ahora, un escape necesario", dice el periodista.

Y Cavani explica: “Nombro todos esos lugares, y digo: 'No, dejame en Salto'. Debajo de un árbol, a la sombra, donde sopla la brisa, sin ruido de autos”.

El delantero celeste habla del juego como una “pasión” heredada de su padre, un delantero que jugó contra el papá de Luis Suárez en Salto. El fútbol es tiempo y espacio”.

Hay asombro por algunas de las cosas que hizo pero que todavía no puede explicar y describe un mes en la Copa del Mundo como una alegría “donde te sentís totalmente conectado con el fútbol, ​​donde lo vivís, cada segundo”.

Leonardo Carreño

Cavani habló de su gusto por la naturaleza

El periodista cuenta que "hay algo inusual en él; algo que, pronto queda claro mientras habla con voz suave y pensativa, no encaja del todo en el fútbol, ​​no en la forma en que él cree que se ha convertido el juego. A veces hay algo casi filosófico, vagamente místico en él, un sentimiento persistente de que el mundo en el que habita no es realmente para él, mucho que dejaría atrás con mucho gusto".

Habla Cavani: “Hay cosas que veo y siento en el fútbol que, ¿cómo puedo decir esto? Lo rechazo totalmente”. Y cuando se le pregunta si se siente diferente, hace una pausa para pensar, lo que hace a menudo, y responde en voz baja: “Atípico, tal vez".

"En estos días, el éxito tiende a estar vinculado a la fama, la buena vida, el lujo. Y, sinceramente, también tengo mi buena vida, las oportunidades que me da el fútbol. Pero mi forma de vida es muy simple. ¿Por qué me gusta tanto la naturaleza? Puede que nunca encuentre la respuesta, pero hay algo dentro que me lleva allí, lejos de este mundo, esta rutina, esta dinámica que es tan abrumadora. Lo único que no me permite el fútbol es estar donde más me gusta, en el campo”, dice el delantero uruguayo.

The Guardian explica que "Cavani recuerda con cariño los partidos, los goles que ha marcado -la descripción del primero en Europa, pero también visitas a la casa de Monet al noroeste de París, faisanes en el campo, pinos afuera. Nápoles, el lago junto a su casa en Knutsford, el viaje diario a Carrington (lugar en el que entrenaba Manchester United), pasando por campos verdes, un momento de calma saboreado cada mañana".

Leonardo Carreño

La importancia del psicólogo es fundamental para El Matador

El uruguayo sostuvo: “Me gusta todo lo salvaje. Solo caminar, tomar mate, ver el verde, el agua. Eso me produce placer. No sé si es una necesidad, pero es una forma de vida, bien por ti”.

Una especie de terapia, tal vez, y eso va más allá. “Ha habido momentos en los que he necesitado ayuda profesional”, dice. Y agrega: “Tengo amigos que son profesionales y vamos por un camino que es más espiritual que psicológico. Solo hablar te sostiene. Hablo con el psicólogo de cosas que no son fútbol. Todos nos aferramos al fútbol y tenemos poco tiempo para concentrarnos afuera. A menudo, un trauma comienza con el fútbol, ​​pero el psicólogo te ayuda a ver que no viene solo del fútbol; puede ser tu crianza, tus padres, el entorno, la forma en que crees que eres porque desde muy pequeño pensaste que esa era la única forma de vivir, intentar ser un futbolista, un superhéroe".

Y añade: “Hay mucho que aprendés con el tiempo en el fútbol. Hace 20 años que salí de casa, tratando de superarme. Reflexionás, sacás conclusiones. Lo que no significa que lo que digo sea la verdad y no lo comparto asumiendo que es correcto. Pero es mi forma de afrontar la vida. Si hubiera un librito ‘Esto es felicidad’, todos saldríamos, lo compraríamos y viviríamos de esa manera, de la misma manera”.

@Uruguay

Cavani habló de la fama y de lo alejado que se siente de ella

The Guardian explca que "para Cavani la felicidad es criar ganado, trabajar la tierra, pescar, caminar, perderse. No es que pudiera haber sido veterinario si no hubiera sido futbolista; es que planea serlo cuando ya no juegue, estudiando para el día que regrese. El contraste con la industria en la que ha estado, especialmente en clubes como Paris Saint‑Germain, junto a jugadores como Neymar o Cristiano Ronaldo, industrias enteras cuyo estatus va mucho más allá del juego, difícilmente podría ser mayor.

“¿Por qué somos tan competitivos? Porque nos enseñan a ser”, dice Cavani. “Porque las canchas existen, en todas partes. En todos los barrios, en todos los lugares, por más desfavorecidos que sean. Dondequiera que haya espacio para patear una pelota, hay un juego. que la competitividad. Lo que se exige como profesional ya está ahí: lo llevás haciendo toda la vida, todos los días, bajo la lluvia, en cualquier superficie, jugando descalzo, rompiéndote un dedo del pie, envolviéndolo y continuando. Siempre digo que en el fútbol no es lo mismo jugar que competir", indicó.

El uruguayo agregó que "nunca he tenido ningún deseo de fama ni de ser el mejor Porque los jugadores más famosos se destacan más y a veces sienten la necesidad de demostrar que…(hace una pausa). “Cuando he analizado, he visto cosas negativas que me ayudaron a aprender y cosas positivas que he seguido. Cada uno tiene su propia personalidad, eso lo respetás, pero hay cosas que no quiero tener nunca en mi vida, que rechazo por completo. Ese es mi reflejo”.