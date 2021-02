Cebolla Rodríguez salió sin sanción por su injusta expulsión en el clásico

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió el lunes a la noche no sancionar al capitán de Peñarol Cristian "Cebolla" Rodríguez de acuerdo a lo que estampó el juez Andrés Matonte en el informe confidencial tras expulsarlo en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura por "puntapié intencional en forma de plancha".

Como explicó Referí Matonte apreció la jugada en tiempo real como una acción de "fuerza excesiva" cuando la falta a destiempo del Cebolla sobre Agustín Oliveros fue una "entrada temeraria" que debió ser sancionada con tarjeta amarilla. Sin la posibilidad de poder recurrir al VAR, el juez cometió su único error en el clásico tras desarrollar una tarea impecable.

"La Comisión constató que no hubo puntapié sobre el rival ni plancha por lo que no se dio lo que el árbitro denunció en el confidencial como motivo de la expulsión", explicó a Referí Juan Pablo Decia, miembro de la Comisión.

La Comisión suele castigar el uso de fuerza excesiva y en particular las jugadas de puntapié intencional en forma de plancha que generan expulsión directa con tres partidos. Por eso el fallo que emitieron se limitó a decir "no tipifica", lo que quiere significa que la conducta del jugador no encuadró típicamente en la descripción dada por la norma y denunciada por el árbitro.

"Es la segunda vez que nos pasa en este Clausura. Ya nos había ocurrido lo mismo con la expulsión de Kevin Dawson contra Cerro. Acá la Comisión interpretó por unanimidad que no correspondía sancionar al jugar", dijo a Referí Gonzalo Moratorio, uno de los delegados de Peñarol.

A pesar de que la sanción haya sido mal decretada el jugador siempre tiene que cumplir un partido de sanción, lo que se conoce como la sanción "automática" por una cuestión administrativa de la AUF.

"El hecho de que haya salido sin sanción no le genera antecedentes al jugador y eso genera dos consecuencias. La primera es que en el caso de que vuelva a ser expulsado en los próximos 90 días no recibirá un partido adicional por ser reincidente y también que si recibe una futura sanción de más de un partido Peñarol podrá pedir la rehabilitación del jugador cuando este cumpla el 50% de la pena", explicó Moratorio.

Como el caso no se instruyó, Peñarol no tuvo que presentar prueba alguna para que el Cebolla quedara sin sanción. "Por las dudas teníamos redactado un recurso de revisión pero no fue necesario utilizarlo porque con buen criterio la Comisión no lo sancionó", concluyó el delegado de Peñarol.

El aurinegro jugará este jueves a la hora 20 contra Deportivo Maldonado en el estadio Campeón del Siglo y el Cebolla podrá estar a la orden.

Plaza multado por Carlos Manta

Plaza Colonia recibió una multa de 30 unidades reajustables tras una denuncia a uno de sus gerenciadores, Carlos Manta, en ocasión del partido que su equipo perdió el domingo 3-2 con Defensor Sporting. Manta tenía antecedentes en este torneo e incluso el año pasado fue enviado al Tribunal de Ética.

Cerro por advertido por el comportamiento de un "parcial" en su visita a Plaza, en partido disputado la semana pasada.

El preparador físico de Peñarol Alejandro Martínez, por su expulsión ante Boston River, recibió un partido de sanción y no podrá estar en el estadio este jueves contra Deportivo Maldonado.