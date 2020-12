La mano de Ruglio: renuevan con el Cebolla, Evaristo presidente de básquetbol y Queijo coordinador institucional

De a poco y con el correr de los días, la impronta del presidente electo de Peñarol, Ignacio Ruglio, comienza a apreciarse en distintos tópicos que tienen que ver con el club.

En estos días de transición hasta tomar el poder en el cambio de mando que se producirá el próximo miércoles 16 de diciembre, Ruglio se ha reunido prácticamente todos los días con el futuro director deportivo Pablo Bengoechea durante varias horas y si bien ya se habló con Gustavo Poyet como un posible futuro técnico aurinegro y se descartó con otra llamada a Diego Aguirre por el momento, también se ha dialogado con otros que no tienen club al momento, aunque aún no se ha tomado una determinación.

L. Carreño

Como informó Referí, el viernes Ruglio le comunicó a Mario Saralegui que se le cumplirá su contrato hasta el 31 de diciembre, pero que el mismo no será prorrogado y con la decisión consensuada con el capitán, Cristian "Cebolla" Rodríguez para que votara por la licencia hasta el 4 de enero del año que viene, los mirasoles comenzarán el Torneo Clausura con un nuevo entrenador.

Nuevas decisiones de Ruglio

Ruglio aún no solo no definió quién será el futuro técnico, sino que le queda por definir quiénes serán los que finalmente integren la llamada "mesa chica" que estará muy cerca del futuro presidente y que será consultada en distintos tems.

Referí informó que ya aceptaron formar parte de la misma quienes fueron contra Ruglio en las elecciones del 5 de diciembre: Evaristo González, Guillermo Varela, además del vicepresidente Eduardo Zaidensztat y del Pablo Bengoechea. Aún resta definir quién irá a la misma del grupo de Juan Pedro Damiani, ya que aún no se definieron los suplentes tanto de Damiani como de Gastón Tealdi en el próximo consejo directivo, más allá de que estos estarán en la foto del 16 de diciembre asumiendo ese día sus cargos por los cuales fueron electos.

En las últimas horas, según informó una fuente del club a Referí, se llegó a un acuerdo con el capitán de Peñarol, Cristian "Cebolla" Rodríguez (quien termina su contrato el 31 de diciembre, prorrogable hasta el final del Campeonato Uruguayo en febrero próximo), para que firme un nuevo contrato a rendimiento, tal como él ya había expresado que era su intención el 17 de noviembre pasado.

AFP

“Ojalá pueda seguir acá. Mi idea es firmar de a seis meses un contrato a rendimiento. Como ahora Peñarol tenía una deuda muy grande conmigo y yo no aproveché eso, no le metí la presión al club y le dije tenés que pagarme todo junto o renovarme. No. Yo le firmé la extensión de las cuotas y me la van a pagar (la deuda) a cuatro años. Yo no busco crear problemas, yo lo podría haber hecho perfectamente de cobrar toda la plata junta y no lo hice, se lo di a cuatro años. El club es mi casa y ojalá pueda renovar a seis meses”, dijo el Cebolla ese día.

Otras resoluciones de Ruglio y que vuelven a abrir el abanico para quienes fueron su oposición en las pasadas elecciones, es el hecho de que Evaristo González -candidato por la unión de su grupo de la lista 21 y del Movimiento 28 de Setiembre-, sea el nuevo presidente de la parte de básquetbol de Peñarol.

Diego Battiste

Evaristo González

El nuevo presidente electo considera que Evaristo González hizo mucho por el regreso al básquetbol en el club y por los dos títulos conseguidos, primero el de la División Tercera de Ascenso (DTA) y luego de El Metro, que le permitieron llegar a la próxima edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

En ese sentido, Evaristo entonces será el nuevo presidente del básquetbol.

A su vez, se consultaron los estatutos del club y también se podrá cumplir un deseo de Ruglio: que Eduardo Zaidensztat, además de ser vicepresidente del club, pueda ocupar el cargo de tesorero.

"No hay ningún problema para que ocupe dos cargos al mismo tiempo, según explican los estatutos", explicó la misma fuente a Referí.

Camilo dos Santos

Álvaro Queijo

Por otra parte, el deseo de Ruglio desde antes de las elecciones de que el Cr. Álvaro Queijo, quien lo acompaña desde 2017, sea un ayudante en la parte económica del propio Zaidensztat, lleva a que sea nombrado en estos días como nuevo coordinador institucional.

Cabe recordar que este puesto fue impuesto por Juan Pedro Damiani en 2007 cuando falleció su padre y entonces presidente, el Cr. José Pedro Damiani, para hacerse cargo del club hasta que se realizaran las elecciones de 2008.

Por lo tanto, Queijo en el próximo consejo directivo tendrá el puesto de coordinador institucional y estará sobre todo, dando una mano en la parte económica.

A él y a Zaidensztat se sumarán los consejos que Ruglio le pedirá a Walter Pereyra, mano derecha de Juan Pedro Damiani, como él mismo ya lo había indicado.

"Sé que tiene poco tiempo, pero le dije que quiero tener charlas de tres horas con él cada 15 días para ver su postura y para el bien de Peñarol", dijo al otro día de ser electo.