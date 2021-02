Ceres se destaca en ranking internacional de think thanks

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), ocupó la segunda posición del ranking de Think Thank más influyentes de América Latina, dentro de la categoría de “Investigaciones Multidisciplinarias en 2020”.

También se mantuvo como el mejor centro de Uruguay y el sexto en la región, de acuerdo con una evaluación realizada por la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos (UPenn), en donde se encuestó a cerca de 4.000 expertos, según informó la institución este lunes.

La universidad norteamericana dio a conocer el pasado 30 de enero su informe anual Go to think thank index report 2020, en el marco del Think Thank and Civil Societies Program, donde se publican rankings de los centros de estudios de políticas públicas más influyentes de todo el mundo, por regiones y categorías.

En esta última versión, Ceres se destacó a nivel global entre más de 11.000 instituciones analizadas como uno de los centros con mejores investigaciones multidisciplinarias (13º en el mundo), así como entre los centros dedicados a la investigación de la economía doméstica (38º en el mundo) y a la económica internacional (47º en el mundo).

Los resultados muestran que Ceres es el sexto centro de estudio de políticas públicas más influyente en América Latina y el más influyente de Uruguay, posición que ocupa desde 2009, según la institución.

La Universidad de Pensilvania hace más de 30 años monitoriza y estudia sobre el rol que juegan las diferentes organizaciones de análisis e investigación de políticas públicas en todo el mundo. El reporte se publica desde 2006 y en su más reciente versión se contó con la participación de alrededor de 4.000 expertos, incluyendo a periodistas, académicos, investigadores y ejecutivos de centros de estudios, y hacedores de políticas públicas, explicó Ceres.