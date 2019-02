Cerro la pelea contra la adversidad

El día que Cerro inauguró el estadio Luis Tróccoli, el 22 de agosto de 1964 con un partido frente a River argentino, en las flamantes tribunas había un niño de 9 años al que llevaron unos amigos del barrio La Teja. Ese niño era Jorge González: “Tuve la suerte de ser llevado por la familia Portela, unos amigos de frente a mi casa. El destino me puso ya desde siendo un gurí, a mirar estos colores con simpatía y ahora con amor” contó a Referí el entrenador, que en 2019 volvió por tercera vez como técnico del plantel principal albiceleste.

Para el mundo del fútbol es simplemente Culaca, y regresó a Cerro con la intención de repetir las buenas campañas anteriores (en 1998 y en 2007 lo ascendió a Primera división), a pesar del delicado momento económico por el que atraviesa la institución, que le debe seis meses de sueldos a los futbolistas. Esto generó que no entrenen en las instalaciones del club y que sean los propios jugadores los que le avisen al cuerpo técnico en qué lugar será el entrenamiento del día siguiente.

“A Cerro lo encontré con una comisión directiva (presidida por la maestra Graciela Castro) que llegó y se encontró con un déficit de seis meses de sueldos. No tengo nada que ver con la parte dirigencial, pero es algo muy complicado, aunque veo que están trabajando con mucho amor, entrega, golpeando puertas y al lado de ellos estamos nosotros que queremos que Cerro tenga un rendimiento como merece el prestigio de la institución”, expresó González.

Cuando asumió en su cargo, el técnico presentó a la directiva un programa de trabajo que incluía jornadas de doble turno y una preparación en Maldonado o Flores, pero no fue posible llevarlo adelante: “Los jugadores nos plantearon que sin cobrar ningún mes de los adeudados no podían alejarse de sus familias porque los necesitaban y lo encontramos razonable”, explicó el DT, quien había iniciado las gestiones para conseguir un lugar de entrenamiento que le permitiera tranquilidad al plantel, conocerse y al mismo tiempo competir con diferentes rivales.

Hasta ahora solo hicieron fútbol frente a un equipo de la Mutual y el sábado se suspendió el amistoso previsto contra Juventud de Las Piedras.

“Hoy en día los jugadores tomaron la determinación de no practicar dentro de las instalaciones de Cerro y me lo comunicaron; yo lo entendí correcto porque hay que estar en el lugar de ellos. Y ellos también querían que estuviéramos nosotros, todo el equipo técnico, y así aceptamos y estamos trabajando en una planificación distinta, en una sola jornada; ellos consiguen los diferentes lugares para entrenar, la indumentaria es propia de ellos”, contó el técnico.

De todas formas, Culaca está orgulloso de su plantel: “Cuando la Mutual vino a visitarnos y a compartir un asado con los jugadores, les hice saber lo orgulloso que estaba por la contracción con que ellos trabajan, se entregan; no tengo que decir dos veces las cosas, las digo una vez y ya están corriendo, marcando, y eso es una muestra de que quienes me antecedieron han hecho un muy buen trabajo de profesionalismo, de educación a estos muchachos y me hace muy feliz”.

La entrega “es algo propio de Cerro, que tiene en sus genes algo que nunca deja afuera de la cancha, su entrega, su amor por la camiseta, eso se lo hace sentir el hincha, el socio, el dirigente, nos hemos contagiado de todo eso y después ponemos lo que sentimos por el fútbol, buen trato por la pelota”.

El buen fútbol es algo que el técnico nunca negoció: “No, porque eso se puede hacer siempre, a lo mejor hay que tener un poquito menos de vértigo, a lo mejor también damos alguna sorpresa y las cosas se ven bien”, explicó.

Entre 2014 y 2016 González fue coordinador de las divisiones juveniles de Cerro, por lo que conoce a varios de los futbolistas que ahora integran el plantel de Primera división, lo que le agrega un plus a su labor. “Formento, que ahora integra el trio de arqueros de Primera, Mauro Brasil que estaba en ese grupo, Agustín Francia, Kevin Moreira, Federico Puente, Nahuel Roldán; ellos son los que hoy tengo en Primera y estuvieron en juveniles con mi pasaje como coordinador”.

Ellos, más los que estaban en el plantel y los que llegaron este año, forman un plantel que le hace frente a las adversidades: “Son jugadores con una trayectoria que sumado a todo lo que está en los genes de (Richard) Pellejero y (Gonzalo) Porras, van a hacer de estos muchachos y de los juveniles, un grupo muy importante donde va a permitir que tengamos los logros que tanto ansiamos”.

Además de la competencia en el Campeonato Uruguayo, Cerro enfrentará en abril a Universidad Técnica de Perú por la Copa Sudamericana. Vista la preparación empieza en desventaja, pero el DT confía en sus jugadores.