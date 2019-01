Richard Pellejero: "Cerro está en una condición caótica"

La sonrisa de felicidad que mostró la maestra Graciela Castro el día que ganó las elecciones en Cerro se fue desdibujando con el paso de los días. Aquella alegría fue dando paso a preocupaciones que jamás imaginó. Y por estas horas Cerro se debate en una caótica situación financiera con deudas que aparecen por todos lados.

Castro y sus compañeros de directiva buscan soluciones. El tema no es sencillo.

Los funcionarios llevan cinco meses sin cobrar. Los jugadores reclaman dos salarios más los complementos y por tal motivo decidieron no salir de pretemporada al interior. Y los dirigentes, que dan la pelea en busca de recursos, deben conseguir US$ 320 mil para poder iniciar el campeonato.

Para colmo de males, los jugadores que anduvieron bien el año pasado no generan réditos para el club. A modo de ejemplo Nicolás González se fue a Defensor Sporting y el club no recibió dinero.

Otro tanto ocurre con el delantero Luis Acevedo. Ambos jugadores pertenecen al empresario Francisco Casal, al que Cerro, bajo la anterior conducción de Alfredo Jaureguiverry le cedió todos los derechos.

Así lo manifestó la presidenta del club en nota con Referí: “Hay una cesión de derechos firmada por el anterior presidente a Tenfield, por lo que estamos atados de pies y manos. No tenemos otra que negociar”.

Cuando se le consultó sobre cesión de qué derechos, respondió: “De todo. Es nuestro acreedor principal, por lo tanto, tenemos que sentarnos a negociar. Hablé con Pepe (José) Herrera y Osvaldo Giménez. Esperamos tener una reunión”.

Ni siquiera el pase de Leandro Paiva, uno de los mejores jugadores del pasado campeonato Uruguayo, a Argentinos Juniors dejó réditos económicos.

Jugadores preocupados

El capitán y referente de Cerro, Richard Pellejero, reveló a Referí la preocupación que existe en el plantel de no sufrir una situación a la que se vivió con El Tanque Sisley de que fichó jugadores, acordó contratos y luego, por no tener dinero para cancelar las deudas, no se presentó a jugar.

“Tenemos la preocupación porque Cerro está en una condición caótica institucionalmente. Esta directiva nos hizo saber que hay mil problemas. Todos los días les aparece un problema distinto. Acá la solución es económica y no apareció el dinero. Nosotros no vamos a la pretemporada y no sabemos si mañana llega la plata para llegar el campeonato. Somos optimistas, por algo entrenamos”, dijo Pellejero a Referí.

El capitán reveló que “la directiva nos dijo que hicieron gestiones para pedir a la Conmebol un adelanto del dinero por participar en la Copa Sudamericana (Cerro jugará en abril ante Cajamarca de Perú) y están esperando que ese dinero llegue”.

No salen de pretemporada

En las últimas horas el plantel decidió no salir de pretemporada debido a las deudas.

Pellejero dijo a Referí que “no vamos a la pretemporada porque esperamos un salario y la solución no llega. Seguimos entrenando en el Tróccoli pero la pretemporada no se va a concretar”.

El jugador reveló las deudas que tiene el club con el plantel. “Del año pasado nos deben dos sueldos completos más tres complementos (los complementos es el dinero que excede al contrato mínimo del jugador de fútbol profesional). Tenemos claro que esta directiva no es la directiva que generó las deudas, son contratos de la directiva anterior (Alfredo Jaureguiverry) pero debemos hablar con ellos porque hoy la cabeza son los que están y nos tenemos que reunir”.

El volante agregó que, además de los salarios, se les debe el premio por clasificar a la Copa Sudamericana.

“Esos premios por clasificar están reclamados en la Mutual, se había acordado y firmado”.

Funcionarios y poca ropa

Pellejero, como capitán y líder del grupo, comentó a Referí que además del tema del plantel los jugadores se preocuparon por las deudas que mantiene el club con los funcionarios

“La idea del plantel y que se manejó con esta directiva con el tema de los salarios es que primero cancelen lo del año pasado incluidos los funcionarios que iban con nosotros a la pretemporada como utileros, médicos y kinesiólogos”.

En determinado momento trascendió que el club había acordado realizar la pretemporada en un cuartel “pero el cuerpo técnico pidió un hotel”, dijo Pellejero.

Consultado sobre si faltaban materiales de trabajo respondió: “En eso estamos bien. El tema es la ropa. Nos quedamos con poca ropa y si salíamos, íbamos a estar escasos”.

El capitán de Cerro concluyó valorando la actitud de la directiva. “En todo momento dieron y dan la cara. Nos dijeron las cosas como son. Nosotros tratamos de ser jugadores profesionales pero de unos años a esta parte nuestro fútbol no es profesional”.