Partió Defensor a Guayaquil a la espera del fallo de la Conmebol

El plantel principal de Defensor Sporting partió en la mañana del domingo hacia Guayaquil -a donde esperan arribar a la hora 15.30- para afrontar el partido revancha ante Barcelona por la Copa Libertadores de América el próximo martes a la hora 20.30 de Uruguay.

Los violetas esperan que este lunes se emita el fallo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) luego de que el pasado viernes su presidente, Daniel Jablonka, hiciera público el reclamo de los puntos que perdieron ante el conjunto ecuatoriano el jueves en el Parque Franzini debido a una supuesta inhabilitación del jugador colombiano del conjunto de Guayaquil, Sebastián Pérez.

Barcelona no se quedó quieto y su presidente, el exarquero de la selección ecuatoriana, José Francisco Cevallos, le contestó el mismo viernes a Jablonka. "He escuchado las declaraciones del presidente de Defensor y no tiene ni pies ni cabeza. Hemos solicitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol toda la documentación para enviar a la Conmebol un escrito", dijo el presidente del club de Ecuador.

De todas formas, la decisión la tomará seguramente este lunes la propia Conmebol ya que el juego será el martes.

Cabe recordar que Defensor Sporting perdió 2-1 el encuentro de ida jugado en su cancha ante Barcelona de Guayaquil en el último minuto de la adición cuando Emanuel Beltrán cometió un error al tratar de salir jugando.

El plantel violeta tiene pautado entrenar por la tardecita de este mismo domingo luego de que pasen algunas horas de su arribo a Guayaquil.