Chano grabó un video desde el hospital y anunció que irá a rehabilitación: "Me recuperé milagrosamente"

Después de 18 días de internación, Santiago "Chano" Moreno Charpentier tendrá el alta médica. Este jueves grabó un video desde el Sanatorio Otamendi, donde estuvo internado en terapia intensiva luego de haber recibido un disparo en el abdomen que comprometió varios órganos de su cuerpo.

“Hola, queridos amigos, soy Chano desde el Sanatorio Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a su plantel, de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, quienes me han tratado como nunca me trataron en un hospital”, dijo el ex líder de Tan Biónica en el video que su familia difundió este jueves. “Quiero agradecer a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, a los cronistas: no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y curar mi adicción a las drogas”, sostuvo.

El músico explicó que luego de que le den el alta de la internación irá a una clínica de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas: “Me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento y necesito respeto no solo por mí, sino por los compañeros que necesitan del silencio para seguir con su tratamiento de su enfermedad y adicción”.

El pasado 25 de julio protagonizó un episodio de violencia en su casa ubicada en un barrio privado en la localidad de Capilla del Señor, a las afueras de Buenos Aires. De acuerdo a la información que brindaba el parte policial, en medio de un episodio provocado por el consumo de drogas el músico intentó agredir a su madre, se negó a que lo trasladaran a un centro de salud e intentó atacar con un cuchillo los efectivos de la policía bonaerense que habían llegado a la casa. Según relataron los policías, Charpentier se avalanzó sobre ellos y uno le disparó y lo hirió en el abdomen.

El músico debió someterse a una operación de urgencia en la que le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y quedó internado en terapia intensiva.

Por su parte, la madre del cantante, Marina Charpentier, desmintió que su hijo haya querido agredirla a ella ni a los efectivos de la policía. “No tuvo ningún brote psicótico, tuvo un cuadro de excitación psicomotriz. En ningún momento atacó a nadie con ningún cuchillo, no intentó agredir a nadie. Él solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivos”, dijo la madre del músico al medio argentino TN.

Desde entonces se abrió una investigación sobre el accionar del policía Facundo Amendolara, que puede enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”.

Al final del video el músico se dirigió a sus seguidores. “Por último quiero agradecer a los fans, la manifestación de afecto, ante cada momento difícil me puse a leer sus declaraciones de amor. Yo también estoy para ustedes. Los amo para siempre. No podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz porque confío en que lo mejor está por venir”, concluyó.

AFP