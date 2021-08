Dos días antes del disparo, Gastón Pauls quiso ayudar a Chano: "Había hablado para ver si podíamos internarlo"

Chano Moreno Charpentier, el músico argentino baleado la semana pasada por la policía en medio de un brote psicótico producido por el consumo de drogas, se recupera poco a poco de las operaciones de urgencia que le practicaron en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. Chano, a quien el disparo le perforó el abdomen y dañó varios órganos vitales, está respondiendo y se encuentra "muy sensible", según anunció la familia a la prensa.

En estos días, el caso ha estado en el primer lugar de la discusión pública argentina, tanto por la manera en la que el agente reaccionó ante la situación, como por el lugar que tiene la salud mental en las prioridades sanitarias de ese país. Varios allegados al exlíder de la banda Tan Biónica—entre ellos su madre— aseguraron que Chano estaba "pidiendo ayuda" desde hace tiempo, y que el encontronazo fue una consecuencia evitable de una situación que de descontroló.

Una de las tantas personalidades que se refirieron al caso fue el actor Gastón Pauls, que en su programa de entrevista Seres Libres que emite Crónica TV contó que algunos días antes de la crisis del artista y posterior internación, intentó hablar con él para ver la posibilidad de llegar a una internación preventiva.

“Durante esta última semana, muchos periodistas me contactaron para hablar en sus medios y yo dije que no por respeto. Porque hay una persona en este momento internada y luchando por su vida. Por respeto a Marina, su madre, y a Chano yo no iba a hablar”, empezó el actor de Nueve Reinas.

“Estoy en contacto con la madre de Chano, desde dos días antes de la tragedia, me dijo, mientras hablamos, que yo contara en el programa algunas situaciones ¿para qué? Para que no haya grietas, para que no haya peleas, porque esta pidiendo aceptación, ojos abiertos, corazones abiertos de la sociedad, para dejar de tirar culpas a otros, para dejar de tirar la mugre debajo de la alfombra, que es lo que en este país se ha hecho durante décadas y tristemente seguimos haciendo. Gracias Marina por esta lucha. Hoy estás siendo ejemplo para un montón de padres, hermanos, parejas, de hijos, de hijas, que están sufriendo el consumo y la adicción de un pariente. En esta sociedad que se cree absolutamente libre y lógica para criticar lo que está haciendo el otro o la otra”.

“El sábado estaba a punto de entrar al cumpleaños de un amigo y recibo un mensaje de Marina, que angustiadísima me pedía ayuda para ayudar a su hijo quien estaba en una situación critica desde hacía unos días. Le mandé un mensaje a Chano con muchísimo respeto porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera”, contó Pauls, que también tuvo que enfrentarse en el pasado con los fantasmas de la adicción.

"Chano me respondió ese mensaje y quedamos en hablar el día domingo. Yo había hablado con gente para ver si podíamos internarlo o acompañarlo de alguna manera ese momento crudo que estaba viviendo. Los que hemos consumido sabemos que es el infierno ese nivel de desesperación. Lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió y Marina, quien es una persona hermosa y agradezco la calidad de persona que es, me decía: ‘Compartilo para que el que está del otro lado pueda pedir ayuda porque sino es tarde, pedir ayuda y levantar la mano, porque sino la tragedia está a un centímetro de tu vida´", terminó.