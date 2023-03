China advirtió sobre la posibilidad de “caos” y “mayores conflictos” a nivel global

Lia Qiang, primer ministro de China y principal colaborador del presidente Xi Jinping, advirtió en el Foro Boao para Asia, convocatoria regional similar al Foro de Davos que se realiza en Suiza, que Beijng puede constituirse el "ancla de la paz mundial", al tiempo que alertó sobre la posibilidad de que las crecientes tensiones geopolíticas pueden derivar en un “caos” y “profundizar los conflictos” que ya se registran a nivel global.

Hablando ante una audiencia internacional integrada por líderes políticos y empresariales, Li dijo que China continuará emprendiendo reformas para ampliar su apertura a la económica global. En ese contexto, el número dos del gobierno chino afirmó que su país ofrece “certezas para la paz y el desarrollo mundiales”, pronunciamiento que se concretó casi al mismo tiempo que Japón anunciaba un plan para controlar la exportación de materiales utilizados para fabricar semiconductores.

La decisión de Tokio, que generó indignación en China, se conoce después de que los Países Bajos y Estados Unidos tomaran medidas similares para "evitar la desviación de esta tecnología hacia fines militares", según declaró el ministro de Economía japonés, Yasutoshi Nishimura. Posición que interpretó el portavoz de la cancillería china como un intento de “politizar, instrumentalizar y militarizar las cuestiones comerciales y tecnológicas” que “desestabiliza artificialmente la cadena mundial de producción y suministro".

Como suele ocurrir en las anteriores ediciones del foro, este año reunió a decenas de ejecutivos de alto nivel de grandes multinacionales con intereses en la región, ente ellos el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el presidente ejecutivo de HSBC, Noel Quinn; además de los titulares de varias organismos multilaterales de crédito, como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Encuentro que también contó con la participación del titular del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien asumirá la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE) en julio próximo.

El foro se concretó en un coyuntura marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también cuando China enfrenta una dura competencia comercial y geopolítica por parte Estados Unidos, al tiempo que enfrenta en el plano interno la compleja la tarea de reactivar la segunda economía más grande del mundo después de casi tres años de aislamiento bajo una dura política de “cero-covid”.

La preocupación sobre el futuro económica del país quedó plasmada en la intervención de Georgieva, quien enfatizó sobre la necesidad de una mayor cooperación y solidaridad para superar problemas como la fragmentación del comercio y encontrar así soluciones para "revitalizar el comercio internacional de manera equitativa y diversificar las cadenas de suministro".

A pesar de los datos económicos débiles en los primeros dos meses de 2023, Li dijo que China está en camino a la recuperación, después del final de su estrategia de "cero-covid", que se eliminó abruptamente en diciembre, luego de las protestas masivas que se registraron en varias ciudades del país, en muchos casos bajo la consigna “No queremos PCR, queremos libertad”.

“China seguirá buscando el progreso mientras mantiene la estabilidad, consolida y expande el impulso de la recuperación económica, y promueve la mejora general del desempeño del país”, dijo Li en referencia a la evolución de la economía china, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 3 por ciento en 2022, el desempeño más débil en décadas, excepto en 2020, cuando Covid-19 trastornó los negocios, los viajes y el comercio.

Li afirmó que China se opone al “proteccionismo comercial” y el “desacoplamiento”, referencias apenas veladas a los esfuerzos de Estados Unidos para restringir el desarrollo de Beijing en áreas clave mediante el uso de sanciones y otras medidas.

A pesar de los intentos de Li de tranquilizar a los inversionistas, la economía del país enfrenta una serie de desafíos, que incluyen una desaceleración del crecimiento mundial, una baja tasa de natalidad y una crisis inmobiliaria apenas velada. “Esos obstáculos harán que sea un desafío restaurar la confianza de los inversionistas”, consideró Nick Marro, analista principal de comercio global en la Unidad de Inteligencia de la publicación británica The Economist.

“Está claro que los principales líderes realmente quieren convencer al mundo que China está de regreso y abierta. Sin embargo, el país enfrenta una batalla cuesta arriba con ese mensaje, dados los débiles indicadores recientes, la disminución del optimismo de los inversionistas extranjeros, las preocupaciones sobre la futura dirección de la política interna y las crecientes preocupaciones sobre la relación de China con Rusia, o sus planes sobre Taiwán”, agregó Marro.

Para el analista del semanario británico, la retórica oficial no coincide con la realidad, al menos no todavía. “El enfoque en la estabilidad es tranquilizador, después de varios años de interrupción, pero creo que muchas compañías buscan más que eso”, apuntó Marro. “Están buscando crecimiento y oportunidades, no más del mismo status quo cauteloso”, agregó el especialista.

Según los últimos datos disponibles, las ganancias industriales chinas registraron un descenso interanual del 22,9% en el bimestre enero-febrero, mientras que las ganancias de las empresas extranjeras se redujeron un 35,7% en el mismo período. Además, las estadísticas oficiales señalan, que en ese contexto, las ganancias de las firmas privadas y estatales de china retrocedieron un 19,9 y un 17,5 por ciento, respectivamente.

Los analistas de mercado y los economistas independientes destacan que los bancos de inversión de China continúan limitados internamente por la crisis del sector inmobiliario y la debilidad que muestran las exportaciones, mientras que el consumo se recupera más lentamente que lo esperado después de tres años de incertidumbre relacionada con la pandemia.

“No tenemos buenos datos para mostrar para un país que se ha abierto tan masivamente. Estoy segura que esto es una preocupación para China”, evaluó Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis. “Creo que, lamentablemente, la situación es mucho peor de lo que se pensaba. Los mercados bursátiles muestran que la recuperación de diciembre y principios de enero ha terminado”, agregó García-Herrero con relación al desempeño del país.

El foro y las declaraciones de Li se dan, además, en la previa de la visita oficial que realizará a China el presidente francés, Emmanuel Macron, ocasión en la que mantendrá un encuentro bilateral con Xi, luego de afirmar que sería una “decisión desastrosa” un eventual apoyo militar de Beijing a Rusia. "Una decisión de esa naturaleza tendrá un importante efecto estratégico en el conflicto", dijo a la prensa un consejero del jefe de Estado francés.

Según la presidencia francesa, la posición de Bejiing es “crucial” en la medida en que, según la lectura del gobierno de Macron, “China es el único país del mundo que puede conseguir un impacto inmediato y radical en el conflicto, en una dirección o en la otra".

La visita de Macron busca relanzar la relación tras un largo período sin contactos personales por la pandemia, más allá de una reunión en noviembre en Indonesia, y sucede a la de otros dirigentes europeos, como el alemán Olaf Scholz y el español Sánchez.

China nunca ha denunciado la invasión rusa, pero trata de presentarse como un mediador neutral y propuso en febrero doce puntos para una resolución política. En tanto, la Unión Europea espera que Xi ejerza su "influencia" para empujar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió hace diez días en Moscú, hacia una salida negociada del conflicto.