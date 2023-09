Christian Ebere dijo que Diego Polenta fue malintencionado: "No sé qué tiene en la cabeza"

El delantero de Plaza Colonia, Christian Ebere, criticó al zaguero de Nacional Diego Polenta por la violenta patada que le tiró sobre el final del partido que ambos jugaron el domingo por la tercera fecha del Torneo Clausura.

En la última acción del partido, Ebere se escapó de Polenta en velocidad y el zaguero le tiró una violenta patada que no llegó a destino. El jugador no solo lo eludió sino que saltó para esquivar también el golpe.

"Esa cosa fue una malintención. No sé qué tiene en su cabeza", dijo este lunes Ebere a Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Yo soy una persona tranquila, no me gusta pelear adentro de la cancha, nunca hago eso. No sé lo que él tiene en la cabeza, él está buscando mi pierna, no sé que tiene en su cabeza. Vi un video donde él ya ve que voy a pasarlo y él fue a mi pierna. Si yo no salto iba a tener una lesión muy fuerte porque él fue muy fuerte, con el cuerpo y con todo. Eso es malintención", dijo Ebere en una mezcla de portugués y español.

"Él fue para agarrarme y levantarme rápido y le dije qué pasa, no sé qué tiene en su cabeza", expresó sobre el primer encontronazo que tuvieron cuando Ebere lo eludió sobre la banda, fue hasta el fondo y cuando cayó, Polenta lo levantó de a prepo generando la reacción del delantero. Por esa acción, Gustavo Tejera los amonestó a los dos.

"En el último minuto estaba buscando mi pierna, no sé por qué. Ya vio que lo estaba pasando, para lastimarme o no sé para qué. Gracias a Dios que no consiguió su intención", agregó.

Esa acción generó la reacción del volante Agustín Pérez quien le recriminó a Polenta la violenta patada que le tiró a un colega.

Polenta, en lugar de pedir disculpas, se le fue encima a Pérez y buscó por todos los medios llegar hasta él cuando los jugadores de ambos equipos intentaron separar.

"Al final lo saludé porque estaba mal, no sé que estaba pasando. Yo no soy mala persona. Lo de la cancha, queda en la cancha. Fui a saludarlo, porque soy una persona tranquila, no tengo problema con ningún jugador uruguayo"