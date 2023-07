Refuerzos para Nacional: un argentino y “tal vez otro golero”, lo que dijeron Gutiérrez y Polenta

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, confía en que los refuerzos lleguen próximamente al plantel tricolor, luego de las bajas sufridas con las salidas del arquero Sergio Rochet, del lateral Camilo Cándido y del volante Gastón Pereiro, a las que se le pueden sumar otras.

“Creo que los refuerzo van a llegar, están trabajando intensamente”, dijo el Guti este jueves en conferencia de prensa ante la consulta si le preocupaba no tener altas de cara al cruce ante Boca Juniors de los octavos de final de la Copa Libertadores, con partidos que se jugarán el 2 y 9 de agosto.

“Sabíamos que iban a ser días de incertidumbre. Porque es cierto que si no se iban, no ibas a tener refuerzos. Veníamos mirando de hace mucho tiempo y haciendo negociaciones, pero no podíamos concretar porque no sabíamos si se iba Sergio o Cándido. Capaz que ahora se va alguno más porque están abiertos los períodos de pases y el mercado es así a veces de loco, porque llegan ofertas, se tienen que ir, y tenemos que empezar a activar esa negociación que previamente habíamos hecho con otros jugadores”, comentó.

Federico Gutiérrez

Polenta y Gutiérrez

Consultado por los puestos en los que busca jugadores, señaló que esperan un lateral izquierdo y también un extremo izquierdo.

“Extremo izquierdo, lo que venimos diciendo desde hace un tiempo por las posibilidades de Cándido y porque había una falencia en cuanto a pierna zurda de mitad de cancha hacia adelante. Eso seguro”, dijo.

Para ese puesto de extremo un nombre que suena y se da como un hecho que regresará al club es el de Gonzalo “Chory” Castro.

“Y después, si hay jugadores que puedan ser interesante y puedan darle máss calidad al plantel de lo que hay, evidentemente se van a analizar”, agregó.

El Guti también expresó: “Tal vez otro golero”, dejando abierta la posibilidad de que llegue un nuevo arquero.

Tras la salida de Rochet, la titularidad le quedó a Salvador Ichazo, quien ya atajó ante Racing el domingo y que dejó algunas dudas.

El ex Nacional Sebastián Viera, de 41 años y que terminó su contrato con Junior de Barranquilla, manifestó esta semana que le gustaría tener su regreso a los tricolores.

Y el DT también sugirió que esperan un volante debido a la baja por la prolongada lesión de Francisco Ginella.

“Al tener la pérdida de Ginella nos hemos quedado con muy pocas posibilidades en jugadores de esas características”, indicó.

Polenta, “la vara alta” y la consulta por Machuca

El capitán de Nacional, Diego Polenta, también fue consultado este jueves por el período de fichajes y consideró que los jugadores que se fueron dejaron “la vara muy alta” para los que lleguen.

“Se fueron jugadores importantísimos para el club y para el grupo. El que venga, creo que en posiciones claves quedó la vara muy alta, pero serán bienvenidos. Un poco también el plantel lo necesita. Ojalá que se puedan cerrar los que vengan lo antes posibles así pueden tener un período de adaptación”, dijo.

Además, al capitán tricolor le preguntaron su participaba en la recomendación de jugadores, ya que sonó para Nacional el nombre del argentino Imanol Machuca, delantero de 23 años que fue compañero suyo en Unión de Santa Fe el pasado semestre.

“No me meto en ese tema, no me gusta (…) No es un tema que yo me meta”, dijo, aclarando que no sugiere nombres.

“Lo de Machuca me había preguntado Seba Taramasco (gerente deportivo de Nacional) pero hace capaz que dos meses. Es un jugador muy habilidoso, creo que todavía no sabe el potencial que tiene, pero para mí, por lo que he leído, va a estar bravo para pagarlo”.