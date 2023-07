El deseo de Sebastián Viera: “Jugar en Nacional, que es lo más grande, sería terminar mi carrera donde la empecé”

El arquero uruguayo Sebastián Viera, de 40 años, manifestó que el único equipo en el que jugaría en Sudamérica es Nacional, luego de despedirse de Junior de Barranquilla de Colombia, club en el que estuvo 12 años.

El golero maneja la opción de retirarse del deporte si es que no tiene una propuesta que lo convenza.

“Las únicas opciones serían jugar en Nacional o en Estados Unidos. Si no me llega una propuesta de esas, dejo de jugar al fútbol”, dijo este domingo a Locos por el fútbol de 99.5 FM.

Staff Images / Conmebol

Sebastián Viera

El arquero dijo que su edad no es inconveniente para atajar. “En Colombia me llamaron varios equipos, gracias a Dios, para poder decir que estoy vigente, y dije que no”.

“Durante 12 años dije que solamente jugaría en Junior. Y en Sudamérica el único equipo para el que jugaría es Nacional, así que descarté varias opciones que tenía”, dijo el floridense.

“Elegiría algo que no fuera un sacrificio para mi familia, algo que me sumara a la carrera y que fuera un sueño”, agregó el golero formado en Nacional, quien está casado con una colombiana y tiene tres hijos nacidos en ese país.

También aclaró: “Yo no estoy pidiendo que me llamen. Si me llaman, que sea porque estén convencidos que puedo sumarle algo al plantel. No quiero nada por compromiso ni por algo que haya hecho en el pasado, y lo digo con todo respeto”.

Staff Images / Conmebol

Sebastián Viera

Viera señaló que no está “desesperado”. “Si me llaman, bienvenido sea. Se hablará y se pondrá en la mesa la propuesta. No pasa por un tema económico, sino por lo familiar”, expresó.

El golero señaló que con el presidente tricolor, Alejandro Balbi, tiene “la mejor amistad y mucho cariño”. “Pero sé que esto es trabajo y que sería una apuesta grande para ellos y para mí. Si viene, bien. Si no viene, seguiré el camino de siempre”, sostuvo.

El arquero también fue consultado por el vruce con Boca Juniors en octavos de final de la copa Libertadores en caso de regresar a los tricolores.

“Ya jugué contra Boca y ya jugué Copa Libertadores”, recordó. “Lo que me mueve es algo más importante, que es jugar en Nacional, que para mí es lo más grande y sería terminar mi carrera donde la empecé”.