Seis razones para no perderse en nuevo seven internacional en Montevideo

Por la competencia

World Rugby decide hacer un Circuito Mundial B entre 16 equipos (entre el puesto 16 y el 31 del ranking mundial), que juegan en Viña del Mar y Montevideo, que reparte 8 lugares para la final de Hong Kong, donde se decide el equipo que el año que viene ascenderá al Circuito Mundial. De esa manera, el nuevo Seven Punta definirá, además de un campeón del etapa y otro del circuito, ocho equipos que pasarán a la siguiente etapa. Competencia de nivel internacional y con varias zanahorias interesantes. El torneo ya regaló en la etapa de Viña momentos de buen juego: no en vano hay 8-9 equipos que pelean con argumentos para llegar a la máxima competencia.

Por la modalidad

Muchos llaman al seven del deporte del futuro. Y aunque en realidad los más fanáticos del rugby siempre preferirán la modalidad de xv, lo cierto es que el seven es un formato que atrae a los públicos que no son tan fanáticos: 24 partidos a lo largo de nueve horas, de 14 minutos cada uno, con una media de un try cada 90 segundos. Países de los cinco continentes, con diferentes estilos de juego y biotipos, es un combo interesante sobre todo para verlo en el estadio.

Por el formato

Cuatro grupos de cuatro equipos, con los dos mejores de cada grupo clasificando a los cuartos de final de oro, hacen que en cada partido todos se jueguen mucho, sobre todo los que están cerca de la línea de flotación del octavo puesto (incluido Uruguay).

Por las chances de Uruguay

Los Teros 7s deberían ser uno de los grandes animadores del torneo. La localía les da un plus que se acopla a un muy buen trabajo que viene realizando este equipo en los últimos meses, cambiando la dinámica reciente de que el seven era el último orejón del tarro del sistema de selecciones. Pero además, el equipo uruguayo tiene la presión de tener que remontar un mal resultado en Viña, en el que la presencia en el “grupo de la muerte” lo llevó a terminar 9° y, por el momento, fuera de los puestos de clasificación a Hong Kong. Tiene a un rival directo en la serie: Papúa Nueva Guinea, el rival con el que abren la competencia el sábado a las 13:00. Los oceánicos terminaron octavos, por lo que ese partido puede definir quien va arriba y quien abajo, y por ende, quien tiene más chances de meterse en Hong Kong. Los Teros 7s tienen con qué ganarle a Papúa, y si lo hacen ganarán envión para pelear bien arriba, pero todo depende de ese primer partido, en una modalidad como el seven en la que todo es posible. Los otros rivales de la serie son México (el más débil) y Alemania (campeón en Viña y uno de los grandes favoritos), lo que aumenta la importancia del primer partido.

Porque es un triunfo político de la región

Un Circuito como el que se juega en estas semanas en América no es fácil de concretar. Se trata de naciones en desarrollo, que no tienen un mercado que automáticamente respalde la inversión. Para lograrlo fue necesaria mucha gestión política, y en eso fue clave el tándem político con el que Sudamérica ganó espacios en los últimos tiempos: el vicepresidente de World Rugby Agustín Pichot y el presidente Sebastián Piñeyrúa. Es una oportunidad que no se da todos los días, e indirectamente, un resumen de la plataforma de Pichot en las elecciones: darle más oportunidades de competencia y visibilidad a las naciones en desarrollo.

Porque es el año del rugby

2020 es un año fundacional para el rugby uruguayo. Se abre con este circuito, pero luego vendrá la experiencia inédita de la Super Liga Americana de Rugby, el primer torneo profesional de la región, con la presencia de Peñarol Rugby. En el correr del año, además, habrá competencia como nunca para Los Teros. Es el año que el rugby en Uruguay da el salto al profesionalismo, y que por eso, tenga encima la atención de muchos, propios y ajenos.

Los grupos

GRUPO A: Alemania, Papúa Nueva Guinea, Uruguay, México

GRUPO B: Hong Kong, Uganda, Jamaica, Brasil

GRUPO C: Japón, Zimbaue, Italia, Paraguay

GRUPO D: Chile, Tonga, Portugal, Colombia

Partidos de Uruguay el sábado

13:15 Uruguay-Papúa Nueva Guinea

17:03 Uruguay-Alemania

20:12 Uruguay-México

Las chances de Los Teros 7s en el Seven de Punta

El entrenador Guzmán Barreiro habló sobre el balance de Viña y los objetivos para el torneo de Montevideo

El balance de Los Teros VII en la etapa de Viña del Mar

“Se ganaron cuatro partidos de seis y los dos que se perdieron fueron contra rivales duros y que sabíamos podían suceder. Pero por otro lado esos partidos que se perdieron, por el contexto, pasaron a ser negativos porque era posible ganar. Sobre todo Tonga, que tuvimos mucha posesión y ellos con muy poquita nos marcaron y nos ganaron. Con Japón logramos ponernos en su cancha pero tomamos malas decisiones.Eso llevó a terminar fuera de los ocho primeros, que era el objetivo central de Viña para venir a Montevideo con un poco más de cintura”.

De todos modos, una vez que perdimos esos dos primeros partidos el equipo se repuso, le hizo frente a la situación, marcamos un nuevo objetivo que era el noveno puesto, lo logramos y de buena manera. El equipo fue sólido en defensa, con conceptos claros en ataque y tuvimos un muy buen balance de puntos anotados y recibidos que nos hace llegar con confianza a Montevideo.

La defensa

Impusimos una buena pared, no sólo con tackles sólidos, con pocos tackles errados y buena pesca. Pero con Japón y Tonga nos faltó esa fineza que estos equipos te hacen sentir: cada vez que no aprovechamos una situación de ataque o de recuperación de pelota lo pagamos. Claramente si queremos ganar los dos primeros partidos del dia en Montevideo necesitamos ser mucho más duros.

Qué se debe ajustar

Un punto a mejorar será la obtención. Pensando en los partidos que tenemos que ganar, las salidas y recepciones tienen una importancia gigante. Tenemos que ser muy finos para poder tener la pelota. Además, en ataque este tipo de rivales nos ponen mucha presión en el punto de contacto, por lo que tenemos que no recibir pescas y ser muy verticales. Y la efectividad en la zona de marcar puntos. Estuvimos mucho tiempo dentro de sus 22, y enseguida recibimos puntos.

En defensa fuimos mejorando, también es cierto que los rivales no nos metieron tanta presión, pero la clave es defender como equipo y eso lo fuimos mejorando. Bajar al mínimo la cantidad de tackles errados y seguir con el foco de la disputa en punto de contacto, que en el dia 2 de viña nos trajo mucha posesión.

El grupo

Nos toca con Alemania, Papúa Nueva Guinea y México. El partido determinante es con Papúa que es el que termino mas abajo de los ocho, de ganarles nos meteríamos entre los 8 de arriba y luego sería partido a partido. Alemania en principio parece estar un escalón arriba pero son partidos y tenemos que apuntar a ganar. Tenemos que aunar a Papúa para meternos entre los ocho de arriba.