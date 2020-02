El nuevo Seven de Punta llega al Charrúa y promete espectáculo

Dos días de competencia, 16 países, ocho plazas en juego a la final de Hong Kong: el Seven de Punta del Este mutó en una nueva competencia que ofrecerá un espectáculo de lujo para quienes se acerquen el sábado y domingo al Estadio Charrúa. Se trata del World Rugby Challenger Series, un circuito de dos etapas que comenzó el fin de semana pasado en Viña, y que forma parte de una apuesta para darle competencia a países del segundo escalón.

Es cierto que los viejos Sevens de Punta del Este son casi inalcanzables: el presupuesto que implica una etapa del Circuito Mundial supera hoy los varios millones de dólares. Sin embargo, el torneo que llega este fin de semana a Montevideo es lo siguiente mejor que podría pedir un fanático del rugby seven: los 16 países del siguiente escalón, incluido Uruguay, se enfrentan con una puesta en escena similar a la que World Rugby exige para su circuito principal.

Es con ese contexto que, por primera vez en 30 años, el clásico torneo organizado por Old Boys deja Punta del Este y la primera semana de enero y se muda a la capital en el último fin de semana de febrero. De todos modos, la organización sigue estando a cargo del club, que trabaja por esos días codo con codo con la Unión de Rugby del Uruguay y con World Rugby para que todo esté en condiciones. El lunes empezó el trabajo a fondo, para dejar el Charrúa de punta en blanco pero también para coordinar la compleja logística de tener 16 seleccionados internacionales durante una semana en Uruguay.

Tal como ocurre con el Circuito Mundial, o con la Fórmula 1, o con el circuito ATP, el World Rugby Challenger Series es un circo itinerante. Tras la etapa de Viña del Mar, que terminó de jugarse el domingo por la noche, los equipos emprendieron en la madrugada el viaje, y empezaron a llegar a Uruguay el lunes por la mañana, para enfocarse en la segunda pierna.

Al final de ambos torneos, los ocho mejores de la tabla general clasificarán a la final de Hong Kong, en octubre, que definirá un campeón que ascenderá al Circuito Mundial.

Las 16 selecciones están alojadas en tres hoteles (Hamtpons, Wyndham y Regency Zonamérica), y entrenan tanto en el Charrúa como en dos canchas de Old Boys y una del Regency, mientras que los referees están alojados en otro hotel de Carrasco. Tener ómnibus y comidas, gimnasios y otros salones disponibles para cada equipo lleva su trabajo, y por eso decenas de integrantes de Old Boys se están moviendo por estos días por toda la ciudad tal como hacen cada año en Punta del Este

Uruguay

En lo rugbístico, Los Teros Seven tuvieron una agridulce primera etapa en Chile. No lograron clasificar a los cuartos de final de oro al perder en el “grupo de la muerte” ante Japón y Tonga, lo que los condenó a jugar entre los ocho de abajo, algo peligroso teniendo en cuenta que a Hong Kong irán solo los ocho mejores. Lo bueno fue que, tras esas dos derrotas, los celestes ganaron todo lo que jugaron, y con luz: el último partido de la serie ante ante Portugal (39-7), y el domingo ante Brasil (19-5), Italia (29-0) y Jamaica (33-0), para al menos recuperar oposiciones y terminar 9°, con lo que el daño se redujo al mínimo posible. Los celestes quedaron en la posición 9° entre 16, por lo que ahora necesitan subir un escalón, meterse entre los ocho mejores y dejar atrás a alguno de los rivales que están arriba.

Para Montevideo, Uruguay quedó emparejado en el Grupo A, junto a Alemania, Papúa Nueva Guinea y México. La clave estará en el debut ante Papúa, el sábado a las 13:15,. Los oceánicos terminaron octavos en Viña, un puesto arriba de Uruguay, por lo que si Los Teros VII le ganan y se meten en cuartos tendrán casi asegurado el boleto entre los ocho mejores y podrán concentrarse en el siguiente objetivo: terminar lo más arriba posible en el torneo.

Quienes vienen

Alemania: picó en punta en Chile, al levantar la copa luego de ganarle la final a Hong Kong. Es una situación interesante la de los alemanes, que hace cuatro años surgían como la siguiente gran potencia en XV y seven, pero que sufrieron una enorme crisis luego que su principal inversor retirara su apoyo. Eso generó en su descenso al Seis Naciones C en el XV, aunque en el seven logró mantenerse en las primeras posiciones del segundo nivel.

Hong Kong: son la segunda fuerza asiática, aunque sorpresivamente se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos al perder la clasificación continental con el débil Corea del Sur. Han estado merodeando las semifinales de la Qualy desde hace años, pero aún no han podido pegar el salto.

Japón: fue la decepción de la primera etapa: tras descender del Circuito Mundial en la temporada pasada, sigue siendo invitado a la mayoría de las etapas, para llegar con buena competencia a los Juegos Olímpicos de setiembre en los que será local. Por eso, y por venir a Sudamérica con un plantel muy similar al del Circuito, era el gran favorito, pero se tuvo que conformar con el tercer lugar tras caer en semis con Alemania.

Chile: el local tampoco cumplió el objetivo de al menos meterse en la final de Viña y terminó cuarto. Hace años que está cerca del objetivo, pero parece haber llegada a un cruce de caminos: ha empezado a darle más importancia al quince, por lo que a la larga debería empezar a sentirlo en el seven.

🏅¡RODRIGO FERNÁNDEZ EL MEJOR DE VIÑA!🇨🇱



Con 6⃣ tries y 5⃣8⃣ puntos fue el MÁXIMO ANOTADOR de la primera parada del HSBC World Rugby Sevens Series 2020#Chile se hizo fuerte en casa y esperamos que lo puedan repetir en #Montevideo #7sChallengerSeries #HSBC7s @chilerugby pic.twitter.com/QkUyj8dINw — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) February 18, 2020

Tonga: tiene el biotipo y el estilo de juego para triunfar en seven pero su nula organización lo hace peregrinar en la segunda división, a diferencia de lo que ocurre en XV, donde son 14° del mundo.

Según escalón: allí pueden ubicarse selecciones como Zimbabue, Uruguay, Uganda o Papúa Nueva Guinea, que suelen ubicarse entre el puesto 5 y el ocho en la segunda división. El que lo ha logrado más consistentemente es Uruguay (4 de los últimos 5 años), delante de Zimbaue (3) y Papúa y Uganda (2). Entre ellos, salvo una sorpresa, se definirán los 8 clasificados, lo que significa que hay 8 puestos para 9 equipos.

Tercer escalón: Portugal, Italia: países con tradición, pero que vinieron con flojos equipos y que hoy en día le dan poca o nula importancia al seven.

Cuarto escalón: México, Jamaica, Brasil, Paraguay, Colombia. El resto de los representantes de Sudamérica quedaron lejos en Viña, y tendrían que cambiar demasiado para estar en la pelea en Montevideo.

Series

GRUPO A: Alemania, Papúa Nueva Guinea, Uruguay, México

GRUPO B: Hong Kong, Uganda, Jamaica, Brasil

GRUPO C: Japón Zimbaue, Italia, Paraguay

GRUPO D: Chile, Tonga, Portugal, Colombia

Partidos de Uruguay el sábado

13:15 Uruguay-Papúa Nueva Guinea

16:53 Uruguay-Alemania

20:02 Uruguay-México

Fixture