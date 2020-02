Por qué World Rugby eligió a Uruguay para su nuevo circuito mundial

Deirdre O'Sullivan es irlandesa y gerenta de operaciones competitivas de World Rugby. A su vez, es la directora del HSBC World Rugby Women's Sevens Series, el circuito femenino que acaba de dar un gran salto esta temporada. Por tanto, representa la autoridad: es la cara visible del organismo rector del rugby mundial en estas dos semanas que llega a Chile y Uruguay el World Rugby Challenger Series, el nuevo circuito mundial B de la especialidad. Fue una apuesta fuerte del organismo traer la competencia a Sudamérica, en parte victoria política y en parte reconocimiento al buen trabajo de la región en los últimos años.

Pero a su vez, O'Sullivan refleja cercanía y sencillez, con una sonrisa permanente, y mucha alegría de estar en Sudamérica, y de disfrutar lo que ella define como una “hospitalidad única”.

Sobre la apuesta de World Rugby a desarrollar el segundo escalón, sobre el futuro de este naciente circuito, sobre los desafíos que tiene y sobre cómo ve World Rugby a Uruguay, habla en esta entrevista.

¿Por qué World Rugby se decidió por Sudamérica para esta primera edición del Challenger Seven Series?

World Rugby lleva adelante el HSBC World Rugby Seven Series desde hace más de 20 años, y en el inicio Uruguay fue una de sus etapas. El amor por el seven acá es fuerte. Ahora que tenemos status olímpico, el potencial de crecimiento en la región es enorme, y queremos reforzarlo. Uruguay y Chile ya tienen el público para ver este tipo de eventos, pero además Sudamérica es muy especial, tiene gente muy cálida. Y el carnaval es muy especial, y justo estamos en esas fechas. Todo eso hace que sea un placer traer este circuito a esta región.

Imagino que un torneo como este es caro de realizar. ¿Cuál es la filosofía de World Rugby para embarcarse en esta experiencia?

Es una inversión, el crecimiento del juego es uno de nuestros valores base. Queremos que más gente juegue, y que sea más competitivo. Las World Series ya están establecidas y generan ingresos que sirven para reinvertir en el juego. El objetivo de mediano plazo es que siga creciendo. Empezamos en Sudamérica por el amor al rugby que hay aquí, pero seguiremos yendo a buscar otras regiones. El crecimiento como deporte olímpico ayuda a encontrar esos fondos para expandirlo.

O sea que es esperable que se mantenga y crezca.

Establecimos este circuito con tres etapas (Viña del Mar, Montevideo y Hong Kong), y también un circuito femenino, el año que viene pondremos más etapas para el masculino y femenino. Los equipos están prontos, World Rugby tiene los fondos para invertir, y queremos dar más oportunidades. Ese es el objetivo, hay un apetito para más deporte en el mercado. La hospitalidad uruguaya y todo lo que hemos visto antes del torneo nos muestra que fue la decisión correcta, y esperamos que nos sigan recibiendo

¿Qué presupuesto tiene el circuito?

Es mucho. World Rugby afronta gran parte de la inversión en ese sentido, con un socio estratégico como HSBC, que refuerza su compromiso con el rugby y el sevens. Una parte de la inversión es de las uniones. La idea es televisarlo globalmente y crear un programa comercial robusto que permita generar los ingresos para hacerlo sustentable para las uniones.

¿Hay una cifra?

Es muy diverso porque World Rugby pone dinero y también las uniones. No tengo un numero para decirte en este momento pero ciertamente son millones de dólares. Es crear una nueva competencia que le sirva a las uniones de invertir en el deporte, pero darle también a la gente un espectáculo que disfruten. Por eso vale la pena.

La concurrencia de público no fue buena en Viña del Mar. ¿Es algo que les preocupa? ¿Cómo evaluarán eso en Montevideo?

Hay un viejo dicho que dice: si lo construyes, la gente vendrá. Este año lo construimos, trajimos equipos internacionales. Con tiempo se empezará a saber del torneo, la gente hablará de él y vendrá. Para el primer año había mucha cosa desconocida, equipos que nunca habían jugado aquí. Pero una vez conocidas, el torneo crecerá.

Cuando se ve el Circuito Mundial, muchos torneos tienen una gran fiesta alrededor de la cancha. Es casi un evento más importante la fiesta del público que los partidos. ¿Buscan repetir esa experiencia en este Challenger Series?

Es parte de la estrategia de crecimiento progresivo para todos los años. Ustedes son especialistas en Carnaval, necesitamos tiempo para que crezca, y podrá llegar a ser algo al estilo Hong Kong.

Hablas de Carnaval y enseguida uno piensa en Brasil. ¿Es un objetivo llegar allí?

Hay oportunidades alrededor del mundo, vinimos porque sabíamos que Uruguay y Chile podrían hacer un gran trabajo. Hay oportunidades para todos. Queremos tener un calendario lleno de competencia, el seven es uno de esos deportes atractivos para todos, el juego es rápido, se trata de atletas de élite, que corren 35 kilómetros por hora, donde hay un try cada 90 segundos. Aquellos que lo ven por primera vez quedan enganchados.

¿Cómo ve World Rugby a Uruguay?

Es un gran socio, una unión miembro. Todo eso se refleja en que decidimos traer este torneo después de que Uruguay recibiera otros como el U20 trophy. Todas las naciones tienen el mandato de hacer crecer el jeugo, pero la gente de la URU hace un gran trabajo en ese sentido y le imprimen una pasión enorme. Es nuestra forma de mostrar apoyo por todo el gran trabajo que están haciendo.