Cipriani aseguró que "más del 80% de las propuestas del GACH se están llevando a cabo"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, para analizar la situación sanitaria provocada por el aumento de casos de coronavirus.

A la salida del encuentro, Cipriani dijo que evaluaron cómo están respondiendo todos los niveles, desde el primero de atención hasta la situación de los CTI, el avance en la vacunación y el impacto de las medidas implementadas el 23 de marzo.

El jerarca aseguró que se debe aumentar el ritmo de vacunación para ir "ganando" la carrera conta el virus y subrayó que de no haberse incrementado el número de camas disponibles para terapia intensiva el sistema ya se habría saturado.

"Estamos en un momento de mucho estrés en el sistema. Es normal que ocurra debido a esta epidemia. Estamos aumentando siempre las camas con el personal necesario", dijo.

Respecto a las medidas, Cipriani dijo que "más del 80% de todas las propuestas del GACH se están llevando a cabo" y que eso debe evaluarse cuando se dice que son "escasas".

"Hay una serie de propuestas que no son aplicables, como estado policial o de militarización para tratar de evitar circulaciones, no se comparten ese tipo de ideas y hay un tema de legislación que el país no podría tener", expresó.

El presidente de ASSE aseguró que la población sabe "las medidas que tiene que tomar" para disminuir la movilidad, y que se deben respetar las burbujas. "Las medidas que ya se tomaron son las que están impactando, el Uruguay tiene que seguir funcionando, la gente tiene que seguir comiendo", sostuvo.

Cipriani también anunció que este viernes el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) empezará a recibir pacientes con coronavirus y que el Hospital de Clínicas arrendará camas a ASSE.