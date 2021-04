Científicos presionan al gobierno con pedido de restricciones en una semana clave

Este martes se cumplen las dos semanas desde que el presidente Luis Lacalle Pou anunció una batería de medidas para reducir la movilidad en un escenario de crecimiento exponencial de los contagios de covid-19. Los números no han cedido, con la excepción de los casos registrados el lunes, pero que el propio Ministerio de Salud Pública (MSP) considera "prematuro" evaluar aún las razones que expliquen un descenso de hasta el 50% respecto a los últimos promedios.

Al cierre de la semana pasada el director general de Salud, Miguel Asqueta, confió en entrevista con Subrayado en “un descenso o una estabilización en los casos” para los próximos días. "El nivel de reducción" de movilidad lograda hasta el momento "no va a ser suficiente para realmente empezar a generar un descenso sustantivo de los casos", remató por su parte el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, dos días después de las declaraciones del jerarca.

Radi dijo que la baja de la movilidad alcanzada en los últimos días, luego de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo el 23 de marzo, "no supera en ningún caso el 20%", cuando durante las primeras semanas del año se había logrado un descenso en el entorno del 40%, y una disminución en el promedio de los casos diarios de 800 a 400, antes de que en marzo volvieran a repuntar.

El concepto acuñado por Radi el martes pasado en una entrevista con Telemundo de "blindar abril" tiene "básicamente dos ejes", aseguró. "Tiene el componente personal y lo que el Estado pueda instaurar, y maximizar el plan de vacunación".

En la noche del lunes el virólogo del Institut Pasteur Gonzalo Moratorio —distinguido por la prestigiosa revista Nature como uno de los diez científicos más destacados del 2020—, arremetió contra uno de los emblemas de la gestión de Lacalle Pou al frente de la pandemia: la "libertad responsable".

"Sugiero cambiar la libertad responsable por ser responsable de la libertad. Libertad que añoramos y que solo ayudando al proceso de vacunación con mayor restricción de movilidad podemos volver conseguir. Actuar hoy implica perder mucho menos mañana, y desde todo punto de vista", escribió Moratorio en su cuenta de Twitter.

La noche anterior el referente del Institut Pasteur, Carlos Batthyány, se pronunció en el mismo sentido en entrevista con Santo y Seña: "Estamos estimulando enormemente a que la gente se quede en su casa, haga el teletrabajo, se quede lo más posible en su burbuja y trate de bajar la movilidad a cero. ¿Por qué? Porque la evidencia mundial muestra que ningún país logró salir del momento y la situación epidemiológica en que estamos nosotros sin tomar medidas muy drásticas", advirtió.

"Es el momento de tener un conjunto de medidas más amplias para reducir la transmisión", declaró en Twitter el pasado 30 de marzo el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina. Ese día se cumplía la primera semana desde los anuncios del gobierno, y los casos continuaban en aumento. En esa misma jornada, en entrevista con Telemundo, Rafael Radi llamaba en nombre de todo el GACH a "blindar abril", un eslogan que sería luego acogido por varios dirigentes políticos.

Medina ha sido partidario de "restringir el ocio nocturno", cuando el gobierno dispuso que los bares y pubs cierren a la medianoche. El gobierno dispone de un menú de medidas que son más restrictivas que las vigentes pero no necesariamente implican el pasaje a un "Estado policíaco", una analogía usada por el mandatario Lacalle Pou para negar la posibilidad de la implantación de una cuarentena obligatoria o medidas más duras de confinamiento.

En su informe del pasado 7 de febrero, GACH planteó diversas opciones para reducir la movilidad y frenar el avance del virus en caso de llegar a un escenario de transmisión comunitaria "muy intensa" y una capacidad de respuesta del sistema de salud "limitada". Entre ellas se distinguen sugerencia de limitar el tiempo de atención al público de comercios no esenciales, imponer mayores limitaciones al transporte público y suspender los torneos profesionales, además de los amateurs que ya se suspendieron.

Los científicos proponían también analizar restricciones “más estrictas” de ingreso al país. Hoy en día Presidencia tiene la potestad de habilitar el ingreso a personas que cumplan ciertos requisitos.

Otros en pronunciarse este lunes fueron los núcleos de base del Sindicato Médico. Los médicos agremiados que trabajan en la primera línea de los tres niveles de atención remarcaron los atrasos para ingresar a pacientes que son trasladados por las emergencias móviles, así como también en el seguimiento telefónico a los pacientes ambulatorios y en el procesamiento de tests.

"Los anuncios por parte de las autoridades sanitarias de agregar camas en diferentes instituciones no son suficientes para contener a un sistema que se ha tornado ineficiente y en muchos sectores está colapsado. No se logra cubrir el aumento en el número de casos, por tanto, hay usuarios que no son atendidos y diagnosticados en tiempo y forma, con consecuencias en el seguimiento y la correspondiente vigilancia epidemiológica", declararon en un comunicado.