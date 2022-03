Cipriani: el avión "presidencial" no hubiera servido para salvarle la vida a la niña de Rivera que murió esperando un traslado

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, aseguró este martes que el avión multipropósito o "presidencial", adquirido por Tabaré Vázquez y vendido por el actual gobierno, no hubiera servido para salvarle la vida a la niña de ocho años que a inicios de ese mes falleció mientras esperaba un traslado a Montevideo.

La niña, residente en Vichadero, había sido diagnosticada con un tumor mediastinal y por eso se decidió darle vista a un cirujano pediátrico especializado en tórax en el Hospital Pereira Rossell. Un problema mecánico con la aeronave a cargo frustró el traslado, y la menor terminó falleciendo de un paro cardiorrespiratorio.

El tema hizo resurgir la polémica por la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de desprenderse del avión adquirido por Vázquez. A través de las redes sociales, muchos usuarios identificados con el Frente Amplio recordaron que ese aparato podría haberle salvado la vida a la niña. Así incluso se le planteó a Cipriani, que encabezó este martes una delegación del ASSE que compareció ante la Comisión de Salud de Diputados para informar del caso.

"No hubiera tenido ninguna finalidad", aseguró. "Cuando se sube un paciente intubado y a cargo de un equipo médico, tiene que entrar como por la caja de una ambulancia", explicó. "no puede entrar por la puerta chiquita de ese avión, ya que hay que girar la camilla", añadió. Cipriani fue concluyente: el avión de Vázquez "no tenía funciones para trasladar a un paciente de estas características".

Todo lo relacionado con la muerte de la niña está bajo investigación administrativa en una etapa muy avanzada, a partir de una serie de estudios médicos y legales desarrollados en el lugar por 14 abogados de la institución. Pese a eso, el presidente de ASSE fue concluyente: la coordinación del traslado se realizó en forma correcta.

Lo que pasó es que el avión militar en que iba a ser transportada a Montevideo sufrió un desperfecto en pleno vuelo, y debió retornar. "Es como cuando choca una ambulancia", dijo. "Son situaciones que, lamentablemente, pueden pasar", agregó.

Para Cipriani, la obligación a recurrir al transporte aéreo obedece a un problema estructural . La zona norte del país, particularmente Rivera y Artigas, carece desde hace muchos años de cualquier capacidad para realizar traslados pediátricos vía terrestre. "No hay una sola ambulancia de esas características", admitió. La situación, indicó, es la misma en el sector privado.

Para solucionarlo, señaló, desde hace tiempo se está instrumentando una base de salida del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), tanto pediátrica como de adultos, en la ciudad de Rivera. La misma situación, apuntó, se replica en la ciudad de Artigas. Allí la solución pasa por garantizar el traslado a través de una ambulancia que llegue desde Brasil.

ASSE realiza hoy un promedio de dos traslados aéreos por mes. El presidente de ASSE se preocupó este martes en exonerar a la Fuerza Aérea (FAU), de cualquier responsabilidad en la muerte de la niña. "Al contrario, estamos muy agradecidos", remarcó. Según aseguró, desde 2017 la FAU "no ha cobrado un peso" por todos los traslados que ha realizado para el organismo. Esto se debe a que ese año caducó un convenio, que no fue renovado. Pese a eso, la fuerza siguió prestando el servicio.