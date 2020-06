Cipriani sobre brote en Treinta y Tres: "El origen puede ser un paciente que estuvo internado"

La estrategia hasta ahora ha sido la de rastrear el origen de cada foco: un casamiento en el barrio Carrasco, un brote en el Hospital Vilardebó, otro en residenciales de Montevideo y una celebración religiosa en Rivera son ejemplos de ello.

El gobierno contiene de esta forma pequeños incendios antes de que se propaguen, aislando a casos sospechosos y también a sus contactos. Sin embargo, aún no se ha podido identificar el origen del último brote en Treinta y Tres.

“El origen puede ser algún paciente que estuvo internado”, declaró en rueda de prensa el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani. Descartó que el foco haya comenzado con la subdirectora del Hospital de Treinta y Tres, como se manejó en una primera instancia, en base a una hipótesis del Ministerio de Salud Pública que entendía que la mujer podría haber contraído la enfermedad en una visita al Chuy diez días atrás.

“No sabemos si esa persona fue la que contagió a otros, o fue contagiada por alguno de los otros positivos que tenemos”, dijo el director departamental de Salud, José Quintín Olano, a El Observador.

“Tenemos positivos que tuvieron sintomatología antes que ella, pero que no habían consultado. Sabemos quién fue el primero que descubrimos, pero no el primero que se contagió. Y como no lo sabemos, no sabemos cómo llegó la enfermedad al departamento”, remató Olano.

El nuevo brote de covid-19 en el departamento de Treinta y Tres lleva a la fecha 18 casos confirmados y unas 215 personas en aislamiento preventivo.

Cipriani dijo que 90 de las personas en cuarentena son personal de la salud, ámbito en el que habría tenido origen el foco.

De ese grupo, 21 son enfermeros, dentro de los cuales tres dieron positivo al test por el nuevo coronavirus. Otras ocho son nurses, de las que hubo otros tres casos confirmados.

También hay ocho médicos, entre los que solo uno ha sido diagnosticado a la fecha. Cipriani explicó que parte de este personal era compartido con el prestador privado, la mutualista Instituto Asistencial Colectivo (IAC).

El presidente Luis Lacalle Pou viajó este lunes a Treinta y Tres para encabezar la reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed). También se trasladaron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el ministro de Defensa, Javier García, y Cipriani.