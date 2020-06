Clases continúan en Treinta y Tres pero no irán grupos de alumnos en cuarentena

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió que la educación presencial no frene sus actividades en Treinta y Tres tras un brote de coronavirus en el departamento pero que sí suspendan las clases los grupos de los alumnos contagiados, según informó a El Observador el consejero del Codicen Oscar Pedrozo.

Dos niños de dos escuelas públicas y cuatro alumnos de un colegio privado se contagiaron a través de este brote que ya generó catorce infectados y alrededor de 200 personas en cuarentena. Los compañeros de clase de esos niños y sus docentes no asistirán a clases en los próximos días y serán testeados.

En cuanto a la posibilidad de realizar testeos masivos en las escuelas a donde asisten estos alumnos contagiados, Pedrozo aseguró que "no corresponden por el momento". "En nuestros protocolos no están indicados y aún el MSP no lo ha indicado. Tal vez el MSP, como en otras oportunidades, defina testeos aleatorios pero por el momento no se nos ha informado", explicó el consejero.

Presidencia

Con 19 personas cursando la enfermedad en todo el país hasta la noche de este sábado, Treinta y Tres se convirtió en las últimas horas en el departamento con mayor cantidad de casos activos.

Según detalló este domingo el director departamental de salud, José Quintín Olano, en conferencia de prensa, 55 de las 200 personas que fueron puestas en cuarentena son trabajadores de la salud.

Para controlar el foco infeccioso se dispuso un equipo de 40 personas dedicado a rastrear los contactos de los primeros pacientes con covid-19.

Solo en el primer caso, confirmado este viernes, el mapa epidemiológico registró unos 38 contactos. Ese día se realizaron 35 pruebas de laboratorio en Treinta y Tres.

La feria dominical en la ciudad de Treinta y Tres fue cancelada con la aparición de los primeros casos y la intendencia exhortó a los ciudadanos a no concurrir al Río Olimar, a plazas y a otros espacios públicos donde se pueda generar aglomeración de gente. Además se resolvió el cierre de bares y pubs.

La Intendencia de Treinta y Tres resolvió no atender al público de forma presencial a partir de este lunes y comenzará a desinfectar espacios públicos.

Teniendo en cuenta que 55 trabajadores de la salud están en cuarentena, las mutualistas también se adecuarán a esta realidad. “Las instituciones más afectadas, que son las dos más importantes y con más afiliados, han pasado al régimen pre nueva normalidad para preservar el funcionamiento y los recursos humanos. Volvieron al sistema de consultas telefónicas, a atender las urgencias en los blocks quirúrgicos (a los pacientes neoplásicos) y suspender las cirugías con coordinación”, informó el director departamental de Salud, José Quintín Olano.